Угроза всем: строительное лобби готово отменить право собственности на жилье и землю

Реновация снова не дает покоя собственникам жилья — теперь уже и по всей России

9 ноября в Госдуме пройдет первое чтение законопроекта о комплексном развитии территорий. Общероссийская программа во многом совпадает с правилами столичного сноса пятиэтажек, но для регионов в нее добавили крайне спорный тезис.

Этот тезис – принудительное изъятие недвижимости, если многоквартирный дом окажется в зоне реновационного развития. Проект нового закона поддержан правительством РФ, более 2/3 российских регионов уже прислали на него положительные отзывы. Тем не менее, ожидать, что первое чтение пройдет на ура, не приходится. Три комитета Госдумы, Совет по правам человека при президенте, оппозиционные партии и депутаты выступили резко "против". Мы расспросили жителей, провинциальных политиков и градостроителей, нужна ли им предложенная программа переселения и какой бы они хотели видеть реновацию в своих регионах.

Почему испугалась Москва



Душок скандальности сопровождает реновацию с самого начала. А московские события основательно скомпрометировали идею осчастливить людей новым жильем. Москвичи уже вкусили всех прелестей принудительного выселения, сноса неаварийного и исторического жилого фонда. Теперь они с сочувствием относятся к судьбе будущих переселенцев из других регионов и с ужасом ожидают, что под видом «комплексного развития территорий» столицу накроет вторая волна «реновации».

- Никого не должно вводить в заблуждеиие, что слово «реновация» в законопроекте напрямую не используется, но речь идёт именно о ней, - с площадки ФБ предупреждает москвичей общественный деятель Александр Эйсман. - Главная идея заключается в том, чтобы распространить печальный московский опыт на всю страну. Отдельно замечу, что «вся страна» включает в себя И МОСКВУ ТОЖЕ. Если законопроект будет принят, то в Москве станут действовать сразу два «закона о реновации». И те дома, которые не попали под первый закон, запросто попадут под второй. Поэтому я призываю вас к сопротивлению. Для начала давайте атакуем Госдуму письмами против этого законопроекта.

Активные москвичи группами и поодиночке несут письма в приемную ГД. Самые настрадавшиеся районы, как, например, Кузьминки, где почти 80% старого жилого фонда уже приговорено к уничтожению, высылают к Думе пикетчиков, чтобы вживую взывали к совести депутатов. Житель девятиэтажки на ул. Зеленодольской Николай Бирюков маячит здесь каждый день. Все чаяния на плакате «Спросите собственника!»

«При комплексном развитии территорий никто не спрашивает согласия собственников, отказаться от сноса нереально, - опасается Николай. - Участники группы «Москвичи против сноса» потратили три с половиной года, чтобы отказаться от сноса, приватизировать землю под домами и спасти свои дома. Выходит, теперь всё это пойдет прахом?»

Пикет успеха не имеет, кроме полицейских патрулей, никто не интересуется, что хочет сказать миру этот «собственник».

- Многие жители и не знают, и не читали, и не понимают что к чему! Время утверждения подобных законопроектов выбрано специально для протаскивания подобного беззакония - многие люди находятся на самоизоляции, - заявил «НИ» адвокат Станислав Станкевич. – Но надо бороться, высказывать свою позицию. Понять наконец, что чиновники и строительное лобби отменяют частную собственность, которая гарантирована Конституцией.

У нас уже сенаторы открыто высказываются, что судебное выселение не считается принудительным и заявляют о возможности переселения граждан в другие населенные пункты. Так что реновация может показаться «верхом соблюдения прав» в сравнении с предлагаемым в законопроекте «комплексным развитием». В частности, теперь даже не обязательно, чтобы собственники многоквартирного дома проголосовали за переселение. Дом может быть приговорен к сносу «за компанию» с соседями, которые купились на обещания лучшего и решили принести свое жилье в жертву во имя «комплексного развития». Сносить будут целыми кварталами!

Отдельно адвокат предупреждает регионы о ловушках, с которыми они еще не знакомы. Печальный опыт московской реновации показывает, что новые дома, предназначенные для переселения, на момент голосования могут быть не только не построены, но даже не спроектированы. В такой ситуации граждане, участвующие в голосовании, вынуждены принимать своё решение вслепую. И именно это решение, по замыслу авторов законопроекта, может быть основанием для принудительного отчуждения имущества!

Тревоги москвичей о всероссийской реновации жилья в полной мере разделяет председатель партии «Справедливая Россия» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов. «Законопроект, который получил одобрение правительства, выгоден застройщикам и создает риски для простых граждан, которых могут выселить из не аварийных домов, - заявил он с думской трибуны. - Похвальное на первый взгляд начинание об улучшении жилищных условий граждан на деле обернулось лоббированием интересов застройщиков, которые и так в этом году достаточно погрели руки на программе льготной ипотеки.

За примерами далеко ходить не надо. У всех на слуху история в Кунцево. В 2016 году мэрия Москвы отдала два квартала, где стоят 37 сталинских домов, под коммерческую застройку группе ПИК. Никакие аргументы жителей этих домов (о том, что они против сноса своей собственности, что их дома в прекрасном техническом состоянии и нет ни одного законного основания для сноса) не принимаются в расчет - каток под названием «комплексное развитие территории» идет напролом, подминая под себя все законы Российской Федерации, право собственности и судьбы людей.

- Мы дошли до Верховного суда, отстаивая свои права, но ничего не добились, - рассказывает одна из пострадавших жительниц Кунцево Людмила Очеретина. - Процесс выселения собственников в пиковский новострой уже идет. А что дадут гражданам вместо насильно отобранного? У нас – индивидуальная планировка, просторные кухни и санузлы, высокие потолки, в новостройке высота потолков 2,6 метра, ширина комнат 2,77 при длине 6,5 метров. И это считается улучшением жилищных условий!

Программа по-уральски



Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, один из авторов инициативы, заявил ТАСС, что «в законопроекте не идет речи о принудительном переселении жильцов многоквартирных домов». Но уточнил, что законопроект разрешает обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора, если договор о переходе права собственности на жилое помещение не заключается в течение 90 дней.

По мнению уральского правозащитника, главы Некоммерческого партнерства «Социальная инициатива» Дмитрия Макрушина, эта «демократическая» норма закладывает правовые основания для расселения людей без их согласия и оправдывает изъятие земли без компенсации собственникам.

- Принято считать, что главный фактор, который тормозит развитие жилищного строительства, - отсутствие земельных участков, - рассказал он «НИ». – Это при наших-то ресурсах от горизонта до горизонта, особенно на Урале и в Сибири. Рядом с любым городом, буквально в 200-500 метрах есть свободные участки. Но, как правило, это «неудобья» без дорог и коммуникаций. Строительство там дорого, да и люди туда ехать не хотят. Ну так и начинайте с удобств для людей, как это делается во всех нормальных странах. Нет, все хотят «развиваться» исключительно в границах населенных пунктов.

По словам Макрушина, подобная схема уже заложена для расселения и реновирования объекта культурного наследия — комплекса «Городок чекистов» в центре Екатеринбурга. Проект ранее презентовала компания «Атомстройкомплекс», он встретил отпор жителей и не состоялся пока только потому, что для выселения частников не было правовых оснований. Они на подходе и вполне могут обернуться социальным взрывом.

Похожая история с большим проектом по развитию земли у Макаровского моста. Компания «Брусника» планирует строительство высотных жилых башен и элитных малоэтажек у берега реки, реализация которого потребует затрат в несколько миллиардов рублей на отселение живущих там горожан. Компании это невыгодно. Недавно проект был представлен градостроительному совету Екатеринбурга, однако планы застройщиков раскритиковали: архитекторам не понравилась квартальная застройка, а также желание инвестора заработать на «золотой земле». Сейчас проект находится в стадии доработки, застройщики – в ожидании, что федеральная инициатива о КРТ сделает процесс переселения менее затратным и сократит сроки возведения нового жилья.

Развязали языки



Виктор Кожедомский, преставляющий Строительную кампанию № 1 на Урале, в разговоре с «Новыми Известиями» прямо сказал, что пока страна будет держаться за частную собственность, как за священную корову, можно даже не мечтать о нормальном, современном развитии городов и большинство людей так и останутся жить в своих халупах, сколько бы президент ни обещал им улучшения жилищных условий.

- Наши люди за время Советского Союза привыкли к тому, что им все дают. Бесплатное жилье, бесплатное обучение. Понемногу, но зато все, - поделился Кожедомский своим наболевшим. - Я не знаю ни одной страны мира, в которой после изменения политического строя каждый жилец получил бесплатно квартиру или огород. А у нас – пожалуйста, просто раздали квартиры в собственность всем, кто был там прописан, также и землю – кто поучаствовал в приватизации, тот и получил.Теперь эти собственники сидят и разводят дискуссии о реновации. В основном все сводится к тому, чтобы им предоставили новые квартиры лучше, чем у них были, большего размера и только там, где им нравится. А откуда что возьмется, если человек вцепился в то, что ему досталось даром, и не дает стройке ходу. Фактически это тормоз и для города, и для государства. Надо как-то снижать планку ожиданий и требований. Что касается «неприкосновенности» частной собственности, о которой много говорится в эти дни, то во всем мире существует приоритет «общего блага» - и при постройке дорог, и при модернизации городской инфраструктуры. Вы с этой стороны не пробовали смотреть на вопрос?

На новый уровень откровенности в речах чиновников, когда дело касается «всероссийской реновации», обращает внимание московский адвокат Станислав Станкевич.

- Вот что это такое? Цитирую: «Застройщики вынуждены выкупать участки по достаточно высокой цене. Поэтому если мы хотим все-таки сделать жилье доступнее, нужно предусмотреть снижение стоимости земли… Поэтому, к сожалению, там, где нет свободной земли, но нужно обновить какой-то участок в центре, единственным вариантом остается признание домов аварийными... Например, в Татарстане множество приличных домов в Зеленодольске, Альметьевске и других городах одномоментно признают аварийными. Люди сопротивляются, возмущаются, но другого способа получить участки у властей нет». Это пишет не бандит в малиновом пиджаке из девяностых, а первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Светлана Разворотнева. И это уже не считается запредельным цинизмом. Это государственная политика, к которой страна шла последние двадцать лет, то изобретая «реконструкцию кварталов», как при Лужкове, когда близкий к властям застройщик получал в свое распоряжение десятки домов с живыми людьми, потом собянинская реновация, лишившая людей собственности по решению общего собрания соседей, ну и апофеоз всего этого – где людям жить и что иметь, будет решать муниципальная власть – пара чиновников, которые сегодня здесь, а завтра их уже сняли.

Тем не менее, при всей не очень хорошей кредитной истории властей, многие провинциалы считают общероссийскую программу реновации необходимой.

Елена Кондырева из Кемерова, откликнувшаяся в ФБ на призыв «Новых Известий» рассказать, какие настроения у них в городе, написала вот что: «Кемерово — старый город, ему надо осовремениться, чтобы молодежь не так активно уезжала. Для этого требуются новостройки. Не всем понравится, что их переселяют…В принципе, за старые халупы держится только старшее поколение. Молодые требуют радикальных перемен. Такие революции иногда очень нужны: они вдыхают новую жизнь в прокисшее болото».

По пути капремонта пошла программа «реновации» в Калининграде. Об этом «НИ» сообщили в комитете территориального развития мэрии. По подсчётам городских властей, через пять лет в Калининграде почти не останется свободных мест для возведения новостроек, но улучшать жилищные условия и приводить город в порядок надо. Поэтому здесь, не дожидаясь указаний сверху, запускаются авторские проекты московских архитекторов по реконструкции зданий с надстройкой на несколько этажей и внутренней современной перепланировкой, проводят не декоративный, а качественный капремонт с установкой лифтов и новых систем отопления. Снос точечный – только реально аварийного жилья, замена его на новостройки тоже точечная – строго в рамках освобождающегося земельного участка. Решение об этом принимается не кулуарно, а после прохождения фильтра через градостроительные и архитектурные комиссии, обсуждения с депутатами и общественностью, застройщиков планируют искать через публичные конкурсные процедуры. По словам главы комитета Артура Крупина, через этот механизм только что прошли два дома довоенной постройки на ул. Крылова. Предстоит расселить 15 квартир, семь из них принадлежат администрации. После сноса двухэтажек освобождается территория размером в 1,2 гектара. На ней построят здания высотой восемь этажей, а вместо 15 квартир будет 400. Планы хотят реализовать до конца 2023 года. Жильцы получат квартиры в новостройках по тем же адресам.

- Как я понимаю, идея законопроекта, который сводит с ума своей одиозностью, все-таки в том, что каждый регион может сам разрабатывать какие-то программы, то есть делать разные условия в зависимости от региона? – удивилась самостоятельности Калининграда архитектор из Екатеринбурга (арх-группа «Подельники») Полина Иванова. - Звучит неплохо, хуже было бы, если бы это была какая-то одинаковая для всех разнарядка из Москвы.

На разнарядку нет денег



Это вряд ли получится, как бы ни хотелось разработчикам законопроекта привести все регионы к одному знаменателю, взяв за образец столицу. В чем заключаются отличия от Москвы? В бюджете столицы было достаточное количество денег, которые можно было быстро вложить в реновацию. А в регионах объем финансовых средств на нужды реновации может быть микроскопически мал или вовсе отсутствовать, как например, в Орловской и Костромской областях.

Муниципалитеты, которые собираются заниматься реновацией на практике, ожидают неких законодательных изменений, чтобы они предусматривали механизмы стимулирования, например, в форме софинансирования из федерального бюджета, системы грантов или субсидий. Ничего такого Госдума не планирует. Попытки регионов подсуетиться и попросить денег напрямую у правительства, которое вроде бы одобрило «всероссийскую реновацию», закончились неудачей – денег не дали и даже не обещали. По этому случаю орловские СМИ вышли с траурными заголовками «Нашей области в реновации отказано».

- До недавнего времени инвестором в многоквартирных домах на 90% были граждане. На их деньги монстры стройкомплекса возводили 20-30 этажей красивых многоэтажек. У нас появился какой-то новый тип инвестора специально для реновации старых улиц и дырявых сетей? - иронизирует аналитик RUPA–объединение планировщиков Александр Антонов. - Собственно сам министр Якушев открыто говорит, в чем смысл закона о реновации: «Там есть вся инфраструктура, хорошая транспортная доступность, не нужны огромные затраты на сети». Перевожу. Улицы можно не строить (неважно, что старые улицы и рассчитаны были на плотность застройки 2-этажными бараками), инженерку строить не будем (то же самое - были рассчитаны на невысокий уровень потребления). Будем силами тех же монстров за бюджетные деньги строить 20-30 этажей красивых многоэтажек во спасение локомотива экономики всея Руси.

Ящик Пандоры



Эксперты с большим сомнением относятся и к чиновничьей мантре о том, что строительная отрасль сегодня - двигатель экономики. Скорее, это сиюминутная экономическая искра, и она очень быстро затухнет на фоне падающих доходов населения. Жилые метры превратятся в пустые бетонные коробки.

Как при этом будет решаться проблема ветхого и аварийного жилья - большой вопрос. Она действительно есть. Достаточно проехаться по крупнейшим городам и увидеть, в каких порой условиях проживают люди. Можно увидеть и другое – десятки тысяч квадратных метров пустующего и брошенного жилья. Куда еще настраивать и ради чего? Главным бенефициаром законопроекта должны стать граждане и лишь во вторую очередь застройщики. И решать этот вопрос нужно совершенно по-другому.

Архитектор-градостроитель Илья Заливухин предлагает вообще отказаться от массовой многоэтажной застройки в провинциальных городах и приводить их в порядок «с помощью надстроек и реконструкций существующих домов».

- Потому что никто не считает, сколько квадратных метров нужно постоянно строить, – поделился он с «НИ».- Да, стройкомплекс должен быть все время занят, но, пожалуйста, займите его строительством инфраструктуры. Нам нужно очень много сделать, например, ливневую канализацию, нам нужно сделать транспортные системы, построить школы, детские сады… Огромное количество можно строить, кроме вот этих вот многоэтажных домов, потому что, собственно, кому они нужны... Процессы нужно планировать, экономика на самом деле должна быть плановой, увязанной в пропорцию. Эта пропорция понятная, ее просто нужно в каждом городе применить: без инфраструктуры невозможно строительство, сначала инфраструктура, потом строительство. Каждый город, каждый губернатор и мэр, как я считаю, должны иметь стратегию развития своего собственного города. И это поможет разработать абсолютно действующую бизнес-модель: сколько ты вложил бюджетных денег, когда это окупится и что в конечном итоге получат жители от этих вложений. Пусть там сверху будут свои программы, но снизу обязательно у каждого города должна быть своя стратегия развития, своя градостроительная политика, свои генеральные планы. Соответственно, если там живут разумные люди, то город будет красивым и разумным.

Чем сердце успокоится



В Госдуме тоже есть разумные люди, и это не только авторы проекта Федерального закона № 1023225 о всероссийской реновации (напомним их имена - сенаторы Олег Мельниченко, Николай Журавлев, Андрей Шевченко и депутат ГД Евгений Москвичев).

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил: «Слепое копирование положений (московского) закона о реновации вряд ли сможет обеспечить надлежащую правовую основу для регулирования программы сноса и реконструкции многоквартирных домов во всей России».

Председатель комитета ГД по собственности Николай Николаев и вовсе разнёс проект закона: «Настораживает отсутствие чётких формулировок: предаварийные дома, ветхие дома… Есть понятие "аварийные дома", а понятие "ветхие дома" ушло из правового поля. А что такое "предаварийные" и "требующие сноса" дома? Есть серьёзные вопросы, связанные с тем, что могут необоснованно меняться виды и центры городов. Мы знаем много случаев, когда вид города, его атмосфера и традиции связаны с теми или иными домами и улицами, которые не обязательно признаны объектами культурного наследия. И это действительно большая проблема: здесь эта тема абсолютно не учтена».

Председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская подытожила: «Если собственники будут отстаивать свое мнение и защищать право собственности, программа будет реализовываться без ущерба для них. Там же, где все будет пущено на самотек, власть будет исходить из усредненных интересов. Вопросом переселения из аварийного жилья все равно придется заниматься, и отстаивать свои права надо на каждом этапе».

Что получится из жаркой перепалки вокруг законопроекта, предсказать трудно. Опыт подсказывает, что даже с самыми спорными решениями властей российское население в конечном итоге смиряется. Что поделаешь: административный ресурс, заботливо выстроенный в течение последних двадцати лет, — сильнейший в стране.

Впрочем, вряд ли судьба этой «реновации» будет простой. Ей будут сопротивляться. Потому что ничто так эффективно и быстро, как перспектива потери собственности, не делает человека гражданином.