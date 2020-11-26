Большинство городов России не ведут строительство жилья

19:43 26.11.2020

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели исследование, которое показало, что 809 из 1117 российских городов не ведут строительство жилья.

«Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн кв.м жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра - цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян», - цитирует «Интерфакс» слова генерального директора РАСК Николая Алексеенко.

При этом Алексеенко добавил, что за последний год объем жилищного строительства сократился со 116 до 99 млн квадратных метров. Также он отметил, что в среднем в регионах сейчас строится 0,4 кв.м на человека.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой, в 655 городах отмечается низкая обеспеченность жильем, а их жители не могут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием со ставкой 6,5%, так как программа распространяется только на новостройки.