Большинство городов России не ведут строительство жилья

Строительные краны

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели исследование, которое показало, что 809 из 1117 российских городов не ведут строительство жилья.

«Сейчас в городах сконцентрировано 94% всего объема жилищного строительства, то есть 92,4 из 98,8 млн кв.м жилья строится в городах, при этом весь объем фактически приходится на 308 городов в России, в оставшихся 809 городах профессиональными застройщиками практически не строится ни одного квадратного метра - цифра колоссальная. В этих городах проживает 24 млн россиян», - цитирует «Интерфакс» слова генерального директора РАСК Николая Алексеенко.

При этом Алексеенко добавил, что за последний год объем жилищного строительства сократился со 116 до 99 млн квадратных метров. Также он отметил, что в среднем в регионах сейчас строится 0,4 кв.м на человека.

По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой, в 655 городах отмечается низкая обеспеченность жильем, а их жители не могут воспользоваться льготным ипотечным кредитованием со ставкой 6,5%, так как программа распространяется только на новостройки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2020, 23:22
    Гость: Оттудова

    Последнее пристанище человека очень даже быстро осваивает территории кладбищ ;-). И ковидлу ему в помощь.

  4. 26.11.2020, 21:56
    Гость: Сварог - государственники против троцкистов во власти

    Не строится жилье в городах? В такой огромной стране? Это самое настоящее дно. Россия не развивается как национальное суверенное государство. Вот он уровень оценки сегодняшней Правящей конспирологической касты инородцев-космополитов и псевдо-либералов. Нужны не виртуальные штабы ОНФ, нужны русские штабы по всей России. Хватит играть в конспирллогии. Мы должны четко сказать наооду кто эти люди во власти. Почему все последние 30 лет за пределы страны вывозятся все финансоаые и жизненные ресурсы. Не хотите или не умеете запустить модернизацию страны - пошли вон. В отставку.

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