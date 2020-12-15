В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска
С 1 января в России каждому объекту будет присваиваться категория пожарного риска, пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МЧС РФ Евгения Зиничева.
Пожарная категория будет влиять на частоту проверок здания.
"Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.
Отмечается, что ранее категория пажарного риска присваивалась группам зданий. Так, больницы, школы, кинотеатры и торговые центры автоматически относились к одной группе риска.
Теперь же, у каждого объекта недвижимости будет своя группа пожарного риска, учитывающая возможные негативные последствия пожара, противопожарного состояни и добросовестности собственника.
Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а 3-я дымит.
Россия , сама относится к взрывоОпасным территориальным образованиям! О чем вы говорите, голуби мои? Вы в городах, можите на пожарке проехать к дому? Кругтм парковки и тронуть их, НЕ МОГИ!!!!
Но Гумцы, над этим вопросам, ГУМАЮТ!!??
Чем чаще проверки, тем больше штрафов в карман.
Все эти присвоения категорий делается с единственной целью - ШТРАФЫ. Вон сегодня в новостях пишут про 11 человек погибших в пансионате для престарелых в Башкирии. Я никогда не поверю, что МЧС не проверяло это здание, и что там не было всего того, что предписано для работы такого типа учреждений. У нас в воскресенье ночью сгорело здание бывшего детского садика, перепрофилированного в жилое на 4 квартиры, один человек погиб. Пожарные машины приехали аж под утро, якобы из-за позднего сообщения о пожаре. Как всегда то без воды, то стояли в стороне, курили. Леса как горели, так и горят, несмотря на все учения и проверки. Сидит куева хуча народу и ежедневно придумывает - как ещё надоить молока от полусдохшей коровы, где, в каких карманах нищего населения пошарить за ради "предотвращения"... Ага.
Ну, и что это даст на практике ? Как это отразится на состояние пожарной безопасности в стране применительно к данным объектам ? Думается, что никак. Очередная видимость активной деятельности, цель которой не понятна.