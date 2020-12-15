В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

Все эти присвоения категорий делается с единственной целью - ШТРАФЫ. Вон сегодня в новостях пишут про 11 человек погибших в пансионате для престарелых в Башкирии. Я никогда не поверю, что МЧС не проверяло это здание, и что там не было всего того, что предписано для работы такого типа учреждений. У нас в воскресенье ночью сгорело здание бывшего детского садика, перепрофилированного в жилое на 4 квартиры, один человек погиб. Пожарные машины приехали аж под утро, якобы из-за позднего сообщения о пожаре. Как всегда то без воды, то стояли в стороне, курили. Леса как горели, так и горят, несмотря на все учения и проверки. Сидит куева хуча народу и ежедневно придумывает - как ещё надоить молока от полусдохшей коровы, где, в каких карманах нищего населения пошарить за ради "предотвращения"... Ага.