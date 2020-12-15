В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

С 1 января в России каждому объекту будет присваиваться категория пожарного риска, пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы МЧС РФ Евгения Зиничева. 

Пожарная категория будет влиять на частоту проверок здания. 

"Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.

Отмечается, что ранее категория пажарного риска присваивалась группам зданий. Так, больницы, школы, кинотеатры и торговые центры автоматически относились к одной группе риска. 

Теперь же, у каждого объекта недвижимости будет своя группа пожарного риска, учитывающая возможные негативные последствия пожара, противопожарного состояни и добросовестности собственника. 

Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.12.2020, 13:19
    Гость: Шило

    Россия , сама относится к взрывоОпасным территориальным образованиям! О чем вы говорите, голуби мои? Вы в городах, можите на пожарке проехать к дому? Кругтм парковки и тронуть их, НЕ МОГИ!!!!
    Но Гумцы, над этим вопросам, ГУМАЮТ!!??

  4. 15.12.2020, 11:28
    Гость: Добрый селянин

    Все эти присвоения категорий делается с единственной целью - ШТРАФЫ. Вон сегодня в новостях пишут про 11 человек погибших в пансионате для престарелых в Башкирии. Я никогда не поверю, что МЧС не проверяло это здание, и что там не было всего того, что предписано для работы такого типа учреждений. У нас в воскресенье ночью сгорело здание бывшего детского садика, перепрофилированного в жилое на 4 квартиры, один человек погиб. Пожарные машины приехали аж под утро, якобы из-за позднего сообщения о пожаре. Как всегда то без воды, то стояли в стороне, курили. Леса как горели, так и горят, несмотря на все учения и проверки. Сидит куева хуча народу и ежедневно придумывает - как ещё надоить молока от полусдохшей коровы, где, в каких карманах нищего населения пошарить за ради "предотвращения"... Ага.

  5. 15.12.2020, 11:13
    Гость: stalker

    Ну, и что это даст на практике ? Как это отразится на состояние пожарной безопасности в стране применительно к данным объектам ? Думается, что никак. Очередная видимость активной деятельности, цель которой не понятна.

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