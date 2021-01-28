Средний размер ипотечного кредита в России достиг исторического максимума

14:27 28.01.2021

В России средний размер ипотечного кредита в декабре 2020 года достиг 2,81 млн руб. Это максимальное значение за все время наблюдений. Об этом говорят эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пишут «Ведомости».

По данным НБКИ, в сравнении с тем же месяцем прошлого года рост показателя составил 11,4%. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, подобная динамика объясняется, в первую очередь, снижением ставок по ипотеке благодаря программам господдержки.

Так, в апреле 2020 года, когда средний размер кредита на покупку квартиры упал до 2,36 млн руб. на фоне COVID-19, власти инициировали льготную программу, позволяющую приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5%.

«В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», — сказал Волков.

Отмечается, что средний размер ипотеки вырос во всех исследуемых НБКИ 30 субъектах РФ, лидирующих по объемам данного вида кредитования. Сильнее всего сумма займа выросла в Приморском крае (+20,3%), Московской (+19,7%), Ростовской (+19,5%) и Самарской (+17%) областях, а также в Петербурге (+16,9%).