Forbes назвал «королей российской недвижимости»

07:20 28.01.2021

Российская компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева возглавили рейтинг "королей недвижимости" по версии российского подразделения журнала Forbes.

По данным издания, за 2020 год данная компания заработала на аренде 1,28 млрд долларов, ей, в частности, принадлежат торгово-развлекательный центр "Европейский" и агрокластер "Фуд Сити". Также компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел "Щелковский", а к 2023 году планирует завершить реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский".

На втором месте рейтинга расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна. Она за минувший год заработала на аренде 585 млн долларов. Ей принадлежат ТЦ "Рио", многофункциональный комплекс Kvartal West, гостиница Novotel Moscow City.

Третью строчку рейтинга заняла группа "Самфар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Ее доходы издание оценило в 460 млн долларов. Компании принадлежат отель Moscow Marriott Grand, ТЦ "Калейдоскоп", а также десятки других знаковых объектов в центре Москвы.

Отмечается, что в список по итогам 2020 года попали две новых компании - АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($90 млн, 20-е место), а также группа «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 млн, 27-е место).

Как пишет издание, на фоне пандемии коронавируса и строгого карантина, который действовал в России с весны до лета 2020 года, совокупный доход 30-компаний участников рейтинга упал на 24%, составив $5,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд годом ранее.

Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц, заполняемость которых упала до 10%. Потери также понесли собственники бизнес-центров — причиной стал переход многих арендаторов на удаленку.