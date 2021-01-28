Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Российская компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева возглавили рейтинг "королей недвижимости" по версии российского подразделения журнала Forbes.
По данным издания, за 2020 год данная компания заработала на аренде 1,28 млрд долларов, ей, в частности, принадлежат торгово-развлекательный центр "Европейский" и агрокластер "Фуд Сити". Также компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел "Щелковский", а к 2023 году планирует завершить реконструкцию спорткомплекса "Олимпийский".
На втором месте рейтинга расположилась группа "Ташир" Самвела Карапетяна. Она за минувший год заработала на аренде 585 млн долларов. Ей принадлежат ТЦ "Рио", многофункциональный комплекс Kvartal West, гостиница Novotel Moscow City.
Третью строчку рейтинга заняла группа "Самфар" Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Ее доходы издание оценило в 460 млн долларов. Компании принадлежат отель Moscow Marriott Grand, ТЦ "Калейдоскоп", а также десятки других знаковых объектов в центре Москвы.
Отмечается, что в список по итогам 2020 года попали две новых компании - АФК «Система» Владимира Евтушенкова ($90 млн, 20-е место), а также группа «РАМО-М», получающая основной доход от пяти крупных торговых центров в Краснодарском крае (65 млн, 27-е место).
Как пишет издание, на фоне пандемии коронавируса и строгого карантина, который действовал в России с весны до лета 2020 года, совокупный доход 30-компаний участников рейтинга упал на 24%, составив $5,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд годом ранее.
Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц, заполняемость которых упала до 10%. Потери также понесли собственники бизнес-центров — причиной стал переход многих арендаторов на удаленку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По большому счету на каждого из этих "пизнесменов" нужно заводить уголовныее дела по поводу происхождения колоссальных доходов и чистоты самого бизнеса, которым они занимаются. Если начать копать, там дела и тайные связи в высших эшелонах власти откроются такие, что даже затмят собой дело про циклопические дворцы. Однако проблема в том что космополиты в Кремле как водится не заводят дела на "своих по цеху". Здесь без Навального не разобраться.
вы не поняли это одна и та же группа лиц не коренной национальности - горские евреи. Вспомните могущественный Черкизон, это все та же самая каста. Лужков(Кац) бывший хозяин Москвы преуспел в расдаче самых лакомых кусков московского бизнеса именно этой конспирологической касте космополитов. Здесь на КМ была статья с обращением депутатов в органы ФСБ о проверке "пизнеса" евреев-бизнесменов Нисанова и Ивлева соответствию закону о национальной безопасности страны. Они например еще тогда свободно скупили все земли вокруг знаменитого ракетного центра им. Хруничева. Что у нас сегодня с Космосом? Ничего не изменилось с тех пор. Потому что ложь довлеет над Россиией и мы видим конспирологию не только в бизнесе, но и в высших эшелонах власти. Не это ли причина того, что все последние 30 лет страна дегралирует и не развивается. Работает Кремлевская пропаганда и люди ничего не знают и молчат. Навальный не молчал.
О чём толкуем ? Рази "велесовы дети" не Богом избранный народ ?
Менталитет не позволят понимаш богатым быть ... А мочиться в лифтах и на площадках, позволят ?
кому из них принадлежит? Или другому "королю"?
Россия эта не бензоколонка,а дойная корова которую сосут все кому не лень. Представленный список "королей" недвижимости это лицо российского бизнеса хотя эти кадры с восточной внешностью на порядок, по размеру своих капиталов, уступают представителям богоизбранного народа. Видимо русским в общем противно заниматься крупным бизнесом из-за своего менталитета раз во всех списках самых богатых паразитов мало русских фамилий.