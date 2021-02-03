В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

10:00 3.02.2021

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, пишет РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

По ее словам, это необходимо сделать, чтобы избежать избыточные риски.

"Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья", — заявила Данилова, отметив, что программа начала терять свой социально направленный характер.

Она отметила, что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье, обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье.

Сейчас программа носит массовый характер, поскольку распространяется на всех заемщиков и все регионы и наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

"Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, программу надо продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где она будет необходима", — предложила Данилова.

Весной 2020 года правительство в качестве антикризисных мер запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5 процента.

Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы примут в конце первого полугодия 2021 года. При этом Центробанк неоднократно отмечал, что продление на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.