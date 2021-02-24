Каждый пятый мультимиллионер в России решил вложиться в жилье

Порядка 20% мультимиллионеров России и стран СНГ планируют в текущем году вложиться в недвижимость, пишет РБК со ссылкой на ежегодный доклад, подготовленный консалтинговой компанией Knight Frank.

Отмечается, что во всем мире 26% людей со сверхвысоким уровнем дохода планируют купить новое жилье. В прошлом году в недвижимость вложились 26% мультимиллионеров в мире и 18% сверхсостоятельных граждан России с стран СНГ.

Для мультимиллионеров РФ основной причиной покупки нового жилья стал переезд на постоянное место жительства в другую страну с дальнейшей перспективой получить новое гражданство, а также улучшение условий жизни и обеспечение образования детей.

Самой популярной страной для российских мультимиллионеров, где они планируют покупку жилья, в 2020 году стала Португалия. Далее следуют Великобритания, Кипр, Греция, Австрия, Швейцария и Германия. У мировых мультимиллионеров в топ-5 стран для покупки жилья входят Великобритания, США, Австралия, Испания, Швейцария.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.02.2021, 14:29
    Гость: Парацельс

    Вот странные люди правда?
    Хотят жить здесь и сейчас))
    Нет чтобы вложить все бабки в бизнес и потерпеть лет двадцать)))

  4. 24.02.2021, 14:07
    Гость: www

    Странная статья. Каждые четыте из пяти мультимиллионеров России, или бомжи, или живут у мамы.

Все комментарии (7)
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