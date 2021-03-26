ГД хочет отобрать право не принимать у застройщика квартиру с недостатками

21:50 26.03.2021

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, предлагаемый проект исключает эту норму из закона, сообщает "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.

Внесенный законопроект убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру, а застройщик устраняет недочеты, либо возмещает гражданину расходы или уменьшает цену договора. Опция отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов из закона убирается.

Согласно Жилищному кодексу, гражданин оплачивает коммунальные услуги с момента подписания передаточного акта, до этого всю коммуналку (с момента ввода дома в эксплуатацию) платит застройщик. Это была одна из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков.

Законопроект внесли в Госдуму Николай Николаев ("Единая Россия"), Михаил Кузьмин ("Единая Россия"), Сергей Крючек ("Справедливая Россия"), Александр Якубовский ("Единая Россия").