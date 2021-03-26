ГД хочет отобрать право не принимать у застройщика квартиру с недостатками
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, предлагаемый проект исключает эту норму из закона, сообщает "Интерфакс".
Согласно действующему законодательству, гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.
Внесенный законопроект убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру, а застройщик устраняет недочеты, либо возмещает гражданину расходы или уменьшает цену договора. Опция отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов из закона убирается.
Согласно Жилищному кодексу, гражданин оплачивает коммунальные услуги с момента подписания передаточного акта, до этого всю коммуналку (с момента ввода дома в эксплуатацию) платит застройщик. Это была одна из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков.
Законопроект внесли в Госдуму Николай Николаев ("Единая Россия"), Михаил Кузьмин ("Единая Россия"), Сергей Крючек ("Справедливая Россия"), Александр Якубовский ("Единая Россия").
Комментарии читателей Оставить комментарий
дворец в Геленджике тоже с недоделками принял.
Лет восемь назад мой знакомый всунулся в долевое строительство продав свою квартиру. Коттедж построили, но когда туда пришли посмотреть.. там не то что "недоделки"...
В некоторых комнатах не было проводки, дырки с розетками были но проводов к ним не было. Труба для стока раковины на кухне была диаметром 20мм и была залита бетоном. Меня добил их туалет, если хозяин садился на унитаз то коленки упирались в дверь так, что её нельзя было закрыть.
В общем не дом была аттракцион. Заказчик естественно оказался такой дом принимать. Застройщик поджал в суд и вообще хотел и деньги и дом забрать. Два года боданий, по акту недоделок там на 400,000р по тем временам было дополнительных расходов. Дома строили ударно, таджики.
В общем застройщик еле часть недоделок исправил.
Я представляю, что будет сейчас. Подписав акт автоматом со всем соглашается? И откуда у застройщика будет стимул устранять недоделки?
По сути пр-во создало лазейку для мошенников. Можно сдать дом, а потом фирма застройщика благополучно самоликвидируется, и открыв новую фирму можно "строить" дальше. А покупатель- лох будет до посинения доказывать что он не верблюд.
Вот если бы деньги за дом были бы заморожены до устранения недостатков, и застройщик не получит их до устранения, было бы другое дело.
А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по триста пятьдесят грохнули. И правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же все летом делать! Нормальная квартирка.
имена очередных"героев нашего времени",-людей,которые работают на буржуев против народа,который и кормит это проклятое племя.Перед новыми выборами всех прежних нардепов ЕР надо выгнать в связи с утратой доверия народа,-избирателей,а это практически,весь состав ЕР.
Бери, что дают, а то в морду!
Это по-нашему, по-буржуински.