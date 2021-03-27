Росреестр предложил частично снять запрет на приватизацию участков у воды

11:47 27.03.2021

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. Для этого служба разработала поправки в Земельный кодекс, которые касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сообщает РБК.

Сейчас эти территории относятся к землям, ограниченным в обороте: их нельзя выкупить, а можно только арендовать.

Отмена запрета на приватизацию позволит получать ‎в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд руб. ежегодно от продажи земельных участков, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. В пресс-службе Росреестра уточнили, что поправки разработаны по поручению правительства в связи с обращением Московской области.

В пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области заявили, что активно поддерживают законопроект, поскольку он может помочь жителям и бизнесу оформить права на свою недвижимость и обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. В министерстве пояснили, что ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области.

Границы второго пояса устанавливаются для каждого объекта отдельно. Авторы инициативы отмечают, что запрет на предоставление в собственность земли ‎во втором поясе сейчас распространяется на основные водотоки, каналы, водохранилища и притоки первого порядка (непосредственно впадающие в главную реку), расположенные на территории Москвы, Тверской и Смоленской областей, а также в зонах санитарной охраны гидроузлов ‎в регионах Поволжья и Сибири. В пояснительной записке говорится, что в границах второго пояса расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и частные жилые дома.