Росреестр предложил частично снять запрет на приватизацию участков у воды
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предлагает разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. Для этого служба разработала поправки в Земельный кодекс, которые касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сообщает РБК.
Сейчас эти территории относятся к землям, ограниченным в обороте: их нельзя выкупить, а можно только арендовать.
Отмена запрета на приватизацию позволит получать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд руб. ежегодно от продажи земельных участков, отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. В пресс-службе Росреестра уточнили, что поправки разработаны по поручению правительства в связи с обращением Московской области.
В пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области заявили, что активно поддерживают законопроект, поскольку он может помочь жителям и бизнесу оформить права на свою недвижимость и обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. В министерстве пояснили, что ограничения второго пояса охватывают 35% площади Московской области.
Границы второго пояса устанавливаются для каждого объекта отдельно. Авторы инициативы отмечают, что запрет на предоставление в собственность земли во втором поясе сейчас распространяется на основные водотоки, каналы, водохранилища и притоки первого порядка (непосредственно впадающие в главную реку), расположенные на территории Москвы, Тверской и Смоленской областей, а также в зонах санитарной охраны гидроузлов в регионах Поволжья и Сибири. В пояснительной записке говорится, что в границах второго пояса расположены крупные промышленные предприятия, транспортные и логистические центры и частные жилые дома.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Угу.. особенно удивляет что постоянно рыночные экономисты твердят что,государство(рыночное) плохой собственник а,деньги в распоряжения этого собственника налоги ипр все время норовят все больше передавать .
Практика ,основной критерий истины показывает что,у электората в его подавляющем большинстве в последние 30 лет такая категория как здравый смысл заменилась на голосуй сердцем,голосуй или проиграешь,лишь бы не было войны ,больше некого..итд итп куда всесильная невидимая рука сатаны ,рекламы ипр поведет..на все воля божия.
"У каждого преступления есть имя , фамилия и отчество". Под вывеской Росреестра маскируется жулье по которому лесоповал плачет. Не являюсь поклонником Сталина, но начинаю понимать, что с к бандитам и расхитителям нужно применять соответствующие их наглости меры.
крымнаш.
понятно кому разрешат приватизировать, а кому нет. грабёж страны продолжается.