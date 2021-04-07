Советник президента Юмашев купил дом на острове пиратов

16:51 7.04.2021

Центр «Трансперенси интернешнл - Россия» (признан властями России организацией, выполняющей функции иностранного агента) в совместном расследовании с изданием «Важные истории» опубликовали информацию о том, что советник президента Валентин Юмашев и его жена Татьяна (дочь Бориса Ельцина) владеют недвижимость на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Издания, ссылаясь на данные французского коммерческого реестра, отмечают, что в 2020 году Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе на Карибах. Согласно публикации, в доверенности, оформленной на юриста, при регистрации сообщалось, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости». С этим документом Юмашевы оформили у нотариуса документы на приобретение дома на острове.

В выписке из договора купли-продажи сообщается, что площадь объекта составляет 2,5 тыс. кв. метров и находится он в 160 метрах от океана. Внутри виллы - шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, бассейн и джакузи. Стоимость недвижимости составляет €15 млн. Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA.

Сам Юмашев также подтвердил «Важным историям», что купил дом на Карибах. С его слов, недвижимость куплена на «заработанные деньги и кредит из российского банка».

При этом Юмашев отметил, что с декабря 1998 года является частным лицом.

«С момента, когда я покинул должность главы администрации президента Ельцина, я ни одного дня не был чиновником или государственным служащим», - сказал Юмашев, который в настоящее время является советником президента России на общественных началах. Его функция - координация работы Ельцин-центра (в качестве члена правления некоммерческой организации) с администрацией президента.



Фото: Jeanne Le Menn / Sibarth Real Estate

Остров Сен-Бартелеми является заморским сообществом (административной единицей) Франции. В XVII веке он являлся штабом французских пиратов, которые свозили и прятали здесь награбленные сокровища, напоминает РБК. В XVIII веке по инициативе шведов, которые там правили на тот момент, остров стал зоной беспошлинной торговли. В 1878 году Франция выкупила остров за 320 000 франков. Участки и недвижимость на острове принадлежали банкиру Дэвиду Рокфеллеру, танцовщику Михаилу Барышникову, а также бизнесмену Роману Абрамовичу.