В Ленинградской области снесли дореволюционное здание вокзала

17:27 26.04.2021

В поселке Токсово (Ленинградская область) 24 апреля снесли здание вокзала, за сохранение которого выступали градозащитники. Речь идет о постройке, возведенной в 1916 году по проекту финского архитектора Урхо Пяллия и гражданского инженера Николая Потехина. Железнодорожная станция в Токсово и здание вокзала упоминаются во многих художественных произведениях.

Демонтажные работы начались в четверг, 22 апреля, и завершились через два дня. От исторического здания осталась только груда обломков. "Здание вокзала в настоящее время не отвечает действующим требованиям транспортной безопасности, санитарным и противопожарным нормам и правилам. Зал ожидания и кассовые окна, а также отсутствие санитарно-гигиенических помещений не удовлетворяют в полной мере потребностям пассажиров для комфортного пребывания", - приводит Newsru.com текст объявления компании РЖД, которое висит на заборе, окружающем разрушенный вокзал.

Здание вокзала оказалось под угрозой сноса год назад. Тогда компания РЖД провела конкурс на реконструкцию железнодорожного объекта, предполагающую демонтаж исторического здания. На его месте должно появиться двухэтажное каркасно-щитовое здание на железобетонной плите неглубокого заложения. Градозащитники раскритиковали планы РЖД. Они отмечали, что историческое здание не было аварийным, а последний ремонт постройки был проведен в 2008 году.

В 2019 году активисты попросили власти Ленинградской области включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако глава областного комитета по культуре Владимир Цой заявил, что вокзал не обладает признаками объекта культурного наследия. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал здание "сарай-сайдингом". Сайдингом здание обшили именно во время ремонта 2008 года.

После этого градозащитники обратились в Ленинградский областной суд, который отказал в принятии обеспечительных мер по иску об оспаривании отказа властей признать вокзал объектом культурного наследия. На прошлой неделе активисты подали новый иск с требованием отменить разрешение на строительство нового вокзала, но суд не успел рассмотреть его до сноса. Обращения к главе РЖД Олегу Белозёрову также не помогли спасти здание.