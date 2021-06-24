Вице-премьер Хуснуллин решил привлечь неработающих пенсионеров на стройки

18:02 24.06.2021

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил решить проблему дефицита кадров в строительной отрасли за счет привлечения неработающих пенсионеров.

«Прошу вас, коллеги, обратить особое внимание на трудовые ресурсы - это и обучение, и привлечение, и мобилизация трудовых ресурсов, даже неработающих пенсионеров - на некоторые виды работ. По своему опыту могу сказать, что когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», - цитирует РБК слова Хуснуллина.

Он также отметил, что в России наблюдается дефицит трудовых ресурсов в строительной отрасли, а закрытые границы привели к тому, что часть мигрантов не смогли вернуться в Россию. Хуснуллин также заявил, что до 2024 года в строительную отрасль необходимо привлечь около 5 млн специалистов.

С предложением Хуснуллина согласился глава Союза пенсионеров, член Совета Федерации России Валерий Рязанский, который предложил также ввести курсы переквалификации.

«Совершенно правильное и очень разумное предложение вице-премьера. Большое количество пенсионеров не работают не потому, что им дороже эти 6% индексаций, а потому что они не востребованы. Мы зачастую в рваном режиме создаём сами себе ненужные проблемы: сначала отталкиваем пенсионеров от работы, потом привлекаем. Люди на сегодняшний день стареют значительно медленнее, и многие способны предложить себя государству. Но когда огромный наплыв трудовых мигрантов, то заниматься с ветеранами хлопотнее. Сейчас наступил период, когда надо использовать опыт людей возрастных. Они могут работать на разных специальностях: и на проектировании, и мастерами, и теми, кто готовит инструмент к работе, и на складах, и на высокотехнологичных операциях, где требуется неспешность и качество работы. Выполнять квалифицированную работу они могут. Можно подготовить, подучить. У нас некоторые уходят на пенсию в 45-48 лет, и они согласны будут работать. Только всё это нужно делать так, чтобы людям было интересно», - сказал Рязанский в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».

«Не стоит забывать, что у нас большое количество пенсионеров-досрочников - одна треть от всех пенсионеров. Эти люди ещё способны поработать. За работу люди получат много больше, чем за индексацию пенсий. Эти люди могут принести ещё много пользы стране. Никто пенсионеров насильно же на пенсию не выгоняет, просто условия такие, что трудовая миграция заполняла большое количество мест, и оказывалось, что они не были конкурентами на рынке труда», - добавил он.