Хозяев квартир хотят наказывать за поведение гостей и арендаторов

Старые пятиэтажки

Депутаты Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым собственники квартир будут нести ответственность, если их гости, арендаторы и другие лица, допущенные в квартиру, будут нарушать права соседей, пишет РИА Новости.

Законопроект носит выраженный социальный характер и направлен на защиту интересов соседей в многоквартирных домах от незаконных действий арендаторов и нанимателей помещений, как жилых, так и не жилых, но необходимо обратить внимание на ряд моментов, отметил управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов.

"В целом цель законопроекта ясна – дать соседям, управляющим компаниям или ТСЖ дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в случае, если они сдают эти помещения в аренду. Сделать так, чтобы собственники отвечали за своих нанимателей и арендаторов, если те ведут себя некорректно по отношению к соседям, вредят общему имуществу дома. При этом ясно, что формулировки законопроекта будут дорабатываться. В целом предлагаемый законопроект также направлен на выведение из тени взаимоотношений между собственниками жилых помещений и нанимателями. Минус законопроекта в том, что он сделает более строгим отбор собственниками помещений потенциальных нанимателей жилья, что может привести к усложнению поиска нанимателями подходящего жилья, большему числу отказов в найме, а также к повышению цены на аренду жилья", - пояснил он.

Сейчас у собственников, предоставивших помещения третьим лицам (например, арендаторам), нет никаких обязательств по пресечению нарушений прав соседей. 
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.07.2021, 23:29
    Гость: Москва

    Мы в ответе за тех кого приручили, приютили, обобрали, подобрали и т.д. и т.п. до бесконечности

  2. 10.07.2021, 22:59
    Гость: Досс

    Интересно,каким образом арендодатели это будут делать. Вот подойдет арендатор к соседу, даст в морду или ночью будет слушать музыку на весь дом, а виноват будет хозяин квартиры? Почему? Есть гражданин нарушивший уголовный или административный закон. При чем тут хозяин квартиры? Какие у него "рычаги воздействия" на арендатора? Разве что в договоре прописать пункт о штрафе, а потом бегать по судам пытаться взыскать его.
    Короче, на мой взгляд государство опять пытается свалить все на граждан, а само будет стричь штрафы, как уже произошло с автомобилистами. Нарушил твой автомобиль, штраф, и пофиг, кто там за рулем, не барское это дело

  3. 10.07.2021, 22:49
    Гость: тд

    Говорят за подобную поговорку в сети кого то уже осудили как за оскорбление судебной власти или экстремизм..

  5. 10.07.2021, 19:31
    Гость: Алексей В.

    Возможно у вас всё работает как надо, но у нас говорят, и справедливо говорят: " Закон, что дышло, куда повернул туда и вышло"

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