ЖК Red Side - все, для комфортного будущего

Количество проживающих в городе Москва увеличивается не по дням, а по часам.  Все больше и больше расширяется Москва, строятся новые жилые комплексы. В этой статье мы хотели бы поговорить про жилой комплекс Red Side, и почему это идеальное место для комфортного жилья в Москве.

Количество проживающих в городе Москва увеличивается не по дням, а по часам. 

Все больше и больше расширяется Москва, строятся новые жилые комплексы. В этой статье мы хотели бы поговорить про жилой комплекс Red Side, и почему это идеальное место для комфортного жилья в Москве.

Немного общей информации

Данный ЖК располагается в Пресненском районе города Москвы. Точный адрес – улица Сергея Макеева, дом 9. Нельзя не заметить удачное расположение данного комплекса: триста метров до Звенигородского шоссе, десять минут пешком до станции метро «Улица 1905 года», а расстояние ЖК Red Side-Садовое кольцо оценивается в пять минут на авто.

Особенности внутренней инфраструктуры

1. Наличие подземной автопарковки, которая рассчитана на тысяча сто восемьдесят семь мест;
2. Территория квартала на одну пятую состоит из зелени – газонов и клумб;
3. Одним из основных преимуществ является наличие прогулочных дорожек, детских площадок, различных зон активности с воркаутом;
4. На территории жилого комплекса расположен детский сад с английским уклоном под названием «Горница-Узорница», магазин «Азбука Вкуса», аптека «Юнифарма».

Внешний вид

Территория квартала занимает пять гектаров места, на которых находятся восемь монолитных домов, которые варьируются по высоте этажей (от семиэтажных до двадцатиэтажных). Юрский мрамор – это тот материал, которым облицованы фасады жилых зданий. Декоративную функцию также носят стальные панели, дома выполнены в светлых тонах, здания выглядят строго, сдержанно и элегантно, без лишнего пафоса, но максимально благородно.

Квартиры в ЖК Red Side

Всего жилой комплекс насчитывает 954 квартиры, площадь которых занимает от 65 до 278 кв. К преимуществам можно отнести наличие высоких потолком, панорамных стен и парковка. Кстати, на территории квартала существуют более двух десятков магазинов, кафе и рестораны. Также есть программа лояльности для жителей, живущих в квартале.
 

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