Частую замену плитки в Москве объяснили «развитием живой экономики города»

12:17 29.07.2021

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков дал пояснение, почему в столице так часто перекладывают плитку. По его словам, это связано с большим количеством новых подключений к электросетям.

"Мы должны понимать, что Москва - это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. И мы часто видим, что есть выгородки - там ведется подключение к электрическим сетям. Идет развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку", - приводит его слова "Интерфакс".

Чиновник подчеркнул, что в этих ситуациях плитка удобнее асфальта: ее проще перекладывать и она более экологична.

"Если бы был асфальт и мы выполняли такое количество подключений к сетям, у нас были бы, как и 10 лет назад, сплошные заплатки. Поэтому неправильно говорить, что мы перекладываем плитку. Это идет развитие живой экономики города", - подчеркнул Бирюков.

С 2015 года в Москве реализуется масштабная программа по благоустройству города. Каждый год Москва тратила на цели благоустройства около 35-40 млрд руб., рекордными должны были стать заложенные в городской бюджет расходы 2020 года в 119 млрд руб., писал "Коммерсант". В столичном законе о бюджете 2021 года на госпрограмму "Развитие городской среды" предусмотрены расходы в 203 млрд руб. В заданиях по тендерам фигурирует укладка плитки.