Частую замену плитки в Москве объяснили «развитием живой экономики города»
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков дал пояснение, почему в столице так часто перекладывают плитку. По его словам, это связано с большим количеством новых подключений к электросетям.
"Мы должны понимать, что Москва - это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. И мы часто видим, что есть выгородки - там ведется подключение к электрическим сетям. Идет развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку", - приводит его слова "Интерфакс".
Чиновник подчеркнул, что в этих ситуациях плитка удобнее асфальта: ее проще перекладывать и она более экологична.
"Если бы был асфальт и мы выполняли такое количество подключений к сетям, у нас были бы, как и 10 лет назад, сплошные заплатки. Поэтому неправильно говорить, что мы перекладываем плитку. Это идет развитие живой экономики города", - подчеркнул Бирюков.
С 2015 года в Москве реализуется масштабная программа по благоустройству города. Каждый год Москва тратила на цели благоустройства около 35-40 млрд руб., рекордными должны были стать заложенные в городской бюджет расходы 2020 года в 119 млрд руб., писал "Коммерсант". В столичном законе о бюджете 2021 года на госпрограмму "Развитие городской среды" предусмотрены расходы в 203 млрд руб. В заданиях по тендерам фигурирует укладка плитки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Миллиардов ежегодно на бл-устройство, не скромничайте, г-н Бирюков! И перекладывание не плитки, а бюджетных миллиардов в карманы мэрских чиновников.
После зимы плитка вся дыбом, и эта музыка будет вечной...
Насчёт "подключений к электросетям", так полно пустующих помещений, т.к, малый бизнес, мелкая торговля задушены в угоду торговым сетям, у них взятки брать удобнее. Борзыми...пентхаусами. Вот такое развитие!
Когда вся эта собянинская вакханалия только начиналась, по лекалам МакКинзи, рулящей мэрией, висели по городу билборды: " Москва - город для жизни, город для людей", и было сразу понятно, что москвичи к разряду людей не относятся. Люди - это Собянин, Бирюков, Ракова и прочие, которые собираются жить, причём очень сладко жить за счёт Москвы. А словеса им напишут иностранные советники, ведь надо выглядеть доброхотами, вешать лапшу, а БЫТЬ теми, кто они есть, "заботливо" подбрасывая в почтовые ящики москвичей призыв умереть поскорее, не забыв заранее оплатить свои похороны. И кладбищенская плитка этому всячески будет способствовать.
Только не дождетесь! Такого удовольствия мы вам не доставим. К счастью, вы тоже не вечны, а желание вас пережить - хороший стимул! Будем оптимистами!
Если посадить один саженец, то будет больше на одно дерево
Если посадить одного лесоруба, рубящего незаконно, то будет больше на сотню деревьев
А если посадить одного чиновника, позволяющего рубить деревья незаконно - будет больше на тысячи деревьев.
Похоже, что плитку перекладывают, а кабель под нее класть забывают...
Москва вам не Россия.
"по просьбе трудящихся".