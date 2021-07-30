Кабмин планирует бороться с неплатежами за газ и свет на Северном Кавказе

15:30 30.07.2021

Правительство России разработало план борьбы с массовыми неплатежами за электроэнергию и газ в республиках Северного Кавказа.

Пилотный проект обеспечения платежной дисциплины, разработанный Минэкономразвития и Минэнерго, будет запущен в трех регионах СКФО на срок 3-5 лет, пишет Finanz.ru со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.

Цель заключается в том, чтобы обеспечить полноту платежей и сборов платежей, отметил он. «Потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях», - перечислил Новак по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Правительство также планирует провести инвентаризацию имеющейся задолженности регионов Кавказа за газ и электроэнергию.

«По основной задолженности мы будем думать, что дальше делать. Потому что она, действительно, за много лет накоплена. Там надо ее инвентаризировать, смотреть, какая реальна к взысканию, какая нереальна», - сказал Новак.

По данным «Газпрома», на Северный Кавказ приходится 55% всех долгов за газ в России - 99,2 млрд рублей из 178 млрд. За прошлый год общая сумма неплатежей выросла на 6,7 млрд рублей.

Ситуация с оплатой электроэнергии выглядит еще печальнее. По данным «Росстетей» на осень прошлого года, потребители Северного Кавказа оплачивали в среднем менее 20% от фактического потребления.

