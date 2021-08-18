Что такое лицензия на реставрацию Минкульта?

Реставрационные работы, безусловно, очень важны для городского убранства.

Благодаря реставрации объектов, можно сохранить тот культурный и исторический оттенок города. В этой статье мы расскажем про реставрационную лицензию от Минкульта. Более подробную информацию можно найти на сайте компании СтройБизнесКонсталт, занимающейся профессиональными услугами в области комплексного сопровождения бизнеса.

Что такое реставрационная лицензия Минкульта?

Начнем вообще с того, что такое лицензия. Для того, чтобы заниматься какой-либо деятельностью в рамках закона, нужно получить разрешение, что вы имеете право на совершение каких-либо действий – лицензию. Лицензия нужна и для осуществления реставрационных работ.
Министерство культуры РФ является уполномоченным органом исполнительной власти, который выдает лицензию на осуществление реставрационных работ. Сроки действия лицензии не ограничены, а сама лицензия Минкульта действует по всей России.

Зачем вообще нужна такая лицензия?

Для того, чтобы выполнять какие-либо строительные работы, связанные с городской архитектурой, необходимо иметь действующую лицензию. Без нее будет невозможно осуществить реставрационную деятельность, а также будет невозможно заниматься такими вещами, как:
1. Обследовать памятники в целях выявления повреждений;
2. Реконструировать и воссоздавать целостность архитектурно-исторических ансамблей;
3. Восстанавливать изделия, которые требуют определенных знаний в сфере обработки материалов.

Лицензия Министерства культуры Российской федерации – это вынужденная мера, которая нужна защиты объектов культуры, ведь никто не отменял дилетантскую работу в реставрационной сфере, которая впоследствие негативно влияет на городское культурное пространство.

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