Хуснуллин призвал бесплатно выдавать землю россиянам
Строительство жилья на селе нужно стимулировать, создавая для этого хорошие условия для собственников. Одной из таких мер может стать бесплатное предоставление земли под строительство, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — приводит его слова ТАСС.
Как заявил чиновник, строительство жилья на селе требует возведения сопутствующей инфраструктуры. При этом нельзя забывать об архитектурном облике таких населенных пунктов. Приезжая жить в малый город или село, человек должен получать удовольствие от того, где находится, добавил Хуснуллин.
Выступление вице-премьера состоялось в рамках просветительского марафона «Новое знание». Он проходит в шести городах России в период с 1 по 3 сентября. Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, кого это призвал вице-премьер РФ? К кому конкретно обращён этот призыв? Просто прокукарекал, о себе, любимом, напомнил, а там хоть трава не расти.
Чего только не наобещают ребятня из ер перед выборами. А потом как обычно всё забудут.
Не переживайте так.
Никто вам кроме двух аршинов (не бесплатно) нечего не даст.
Предложат арктичсекий гектар и взять кредит на возделывание садов в вечной мерзлоте.
Арктический гектар тоже не бесплатно, как и дальневосточный.
Просто никто не читает то, что мелким шрифтом написано.
А написано там то, что на всё это просто отсрочка по платежам и налогам, на время, что бы дать лоху втянутся и потратится на это.
Больше для нас им предложить нечего.
А начать с рублёвки. Там земли полно. Нужно её сделать бесплатной для нищебродов. А ещё лучше сразу им отдавать застроенные чиновниками участки. Народ будет доволен!
Эта чиновничья возня с раздачей благих пожеланий и обглоданных костей, не более чем предвыборные "ночные шорохи". Гегемон уже пожелали подданным "разбогатеть" и жить счастливо и богато", не давно ещё разные его члены свиты тоже пожелали от себя пожеланий, вот теперь этот пожелал тоже.
Чего только не пообещаешь и не пожелаешь перед выборами. Наверное не давно у чиновников на совещании установка была, перед выборами всем "желать всего по больше", что то уж стали много и всего нам желать.
Я специально искал инфу, никаких мер по его предложениям и проработки законов не планируется.
В общем "счастья вам, держитесь! денег нет."