Хуснуллин призвал бесплатно выдавать землю россиянам

Фото с сайта twitter.com

Строительство жилья на селе нужно стимулировать, создавая для этого хорошие условия для собственников. Одной из таких мер может стать бесплатное предоставление земли под строительство, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил чиновник, строительство жилья на селе требует возведения сопутствующей инфраструктуры. При этом нельзя забывать об архитектурном облике таких населенных пунктов. Приезжая жить в малый город или село, человек должен получать удовольствие от того, где находится, добавил Хуснуллин.

Выступление вице-премьера состоялось в рамках просветительского марафона «Новое знание». Он проходит в шести городах России в период с 1 по 3 сентября. Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2021, 15:01
    Гость: Наталия

    Интересно, кого это призвал вице-премьер РФ? К кому конкретно обращён этот призыв? Просто прокукарекал, о себе, любимом, напомнил, а там хоть трава не расти.

  2. 03.09.2021, 14:40
    Гость: Чего

    Чего только не наобещают ребятня из ер перед выборами. А потом как обычно всё забудут.

  3. 03.09.2021, 14:36
    Гость: ABCD

    Не переживайте так.
    Никто вам кроме двух аршинов (не бесплатно) нечего не даст.
    Предложат арктичсекий гектар и взять кредит на возделывание садов в вечной мерзлоте.
    Арктический гектар тоже не бесплатно, как и дальневосточный.
    Просто никто не читает то, что мелким шрифтом написано.
    А написано там то, что на всё это просто отсрочка по платежам и налогам, на время, что бы дать лоху втянутся и потратится на это.
    Больше для нас им предложить нечего.

  4. 03.09.2021, 14:33
    Гость: ABCD

    А начать с рублёвки. Там земли полно. Нужно её сделать бесплатной для нищебродов. А ещё лучше сразу им отдавать застроенные чиновниками участки. Народ будет доволен!

  5. 03.09.2021, 14:28
    Гость: ABCD

    Эта чиновничья возня с раздачей благих пожеланий и обглоданных костей, не более чем предвыборные "ночные шорохи". Гегемон уже пожелали подданным "разбогатеть" и жить счастливо и богато", не давно ещё разные его члены свиты тоже пожелали от себя пожеланий, вот теперь этот пожелал тоже.
    Чего только не пообещаешь и не пожелаешь перед выборами. Наверное не давно у чиновников на совещании установка была, перед выборами всем "желать всего по больше", что то уж стали много и всего нам желать.
    Я специально искал инфу, никаких мер по его предложениям и проработки законов не планируется.
    В общем "счастья вам, держитесь! денег нет."

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