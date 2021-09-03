Хуснуллин призвал бесплатно выдавать землю россиянам

09:06 3.09.2021

Строительство жилья на селе нужно стимулировать, создавая для этого хорошие условия для собственников. Одной из таких мер может стать бесплатное предоставление земли под строительство, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги», — приводит его слова ТАСС.

Как заявил чиновник, строительство жилья на селе требует возведения сопутствующей инфраструктуры. При этом нельзя забывать об архитектурном облике таких населенных пунктов. Приезжая жить в малый город или село, человек должен получать удовольствие от того, где находится, добавил Хуснуллин.

Выступление вице-премьера состоялось в рамках просветительского марафона «Новое знание». Он проходит в шести городах России в период с 1 по 3 сентября. Мероприятия трека проходят на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).