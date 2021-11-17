Собянин: на стройках нужны люди «другого качества»

18:21 17.11.2021

Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве нужно уменьшить, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Другого качества люди (нужны. — ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день", — сказал он во время осмотра нового дома на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Глава города призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства, пишет РИА Новости.

Позднее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что массового отказа от мигрантов на стройках домов реновации не будет.

"Когда мы заключаем контракты с подрядчиками, мы не можем диктовать, где и какие материалы покупать и какими силами строить объект. Должен быть плавный и поэтапный переход, есть поручение — будем двигаться", — сказал он.

