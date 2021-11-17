Собянин: на стройках нужны люди «другого качества»

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве нужно уменьшить, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Другого качества люди (нужны. —  ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день", — сказал он во время осмотра нового дома на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.

Глава города призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства, пишет РИА Новости.

Позднее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что массового отказа от мигрантов на стройках домов реновации не будет.

"Когда мы заключаем контракты с подрядчиками, мы не можем диктовать, где и какие материалы покупать и какими силами строить объект. Должен быть плавный и поэтапный переход, есть поручение — будем двигаться", — сказал он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.11.2021, 22:04
    Гость: А че так сразу – культурный уровень, механизация,

    индустриализация?
    Нужно ли поддаваться на эти русские крайности, будто деньги пахнут…
    Много ли ума надо пустить пыль в глаза?
    Вот, Рафик верно подметил важность в этом деле не навредить спешкой. – Уменьшить наплыв мигрантов – это ж могет многое пойти насмарку в русском правосознании… И потом начинай сначала?
    А так заявили о намерении плавного перехода – люди успокоились ожиданием, и кто со временем отличит – больше стало непотребного для русских качества или меньше?

  4. 17.11.2021, 21:04
    Гость: Глава города призвал

    Глава «Ритуала» призвал к жесткому госконтролю за частными крематориями.

  5. 17.11.2021, 20:55
    Гость: конечно другого качества

    Всё-таки,в ЦАО Москвы строят.А,вот где-нибудь на задворках МКАДья или в замкадье пусть мигранты пашут.

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