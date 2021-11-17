Собянин: на стройках нужны люди «другого качества»
Число мигрантов на стройках домов для программы реновации в Москве нужно уменьшить, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Другого качества люди (нужны. — ред.), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день", — сказал он во время осмотра нового дома на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину.
Глава города призвал привлекать больше россиян из ближайших регионов с помощью высокой заработной платы и условий труда, а также наращивать механизацию и индустриализацию строительства, пишет РИА Новости.
Позднее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что массового отказа от мигрантов на стройках домов реновации не будет.
"Когда мы заключаем контракты с подрядчиками, мы не можем диктовать, где и какие материалы покупать и какими силами строить объект. Должен быть плавный и поэтапный переход, есть поручение — будем двигаться", — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
индустриализация?
Нужно ли поддаваться на эти русские крайности, будто деньги пахнут…
Много ли ума надо пустить пыль в глаза?
Вот, Рафик верно подметил важность в этом деле не навредить спешкой. – Уменьшить наплыв мигрантов – это ж могет многое пойти насмарку в русском правосознании… И потом начинай сначала?
А так заявили о намерении плавного перехода – люди успокоились ожиданием, и кто со временем отличит – больше стало непотребного для русских качества или меньше?
Никак курнул чего и мысли поменялсь
...а олени лучше...
Глава «Ритуала» призвал к жесткому госконтролю за частными крематориями.
Всё-таки,в ЦАО Москвы строят.А,вот где-нибудь на задворках МКАДья или в замкадье пусть мигранты пашут.