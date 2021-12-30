Рынок недвижимости Болгарии в 2021 году: цены, тренды, прогнозы

18:35 30.12.2021

Рынок недвижимости Болгарии: подводим итоги 2021 года

Непростой 2021 год подходит к концу – коронавирус, энергетический кризис в Европе, политическая нестабильность на фоне карантинных ограничений. Как эти потрясения переживает сектор болгарской недвижимости? Что происходит с ценами на недвижимость в Болгарии 2021 году? Каковы перспективы развития сегмента курортного и городского жилья? Ответы на эти вопросы – в обзоре, подготовленном по материалам агентства недвижимости в Болгарии BolgarskiyDom.com.

Начало пандемии и потрясения 2020 года



Весной 2020 года после начала пандемии коронавируса, многих охватила паника. Болгарские курорты закрылись, все сделки были заморожены, рынок полностью встал. Поначалу все – продавцы, покупатели, риэлторы – находились в шоковом состоянии.

В надежде хоть как-то стимулировать покупателей, многие застройщики жилья начали снижать цены. Некоторые объекты можно было купить со скидкой до 20-30%. Эксперты строили мрачные негативные прогнозы о падении цен на недвижимость к концу года.

Однако уже летом стало понятно, что этого не произойдет. В апреле-мае активизировался внутренний спрос – болгары стали скупать квартиры на море в надежде обзавестись вторым домом, подальше от шумных, густонаселенных городов. Как только открылись курорты, к ним присоединились покупатели из Европы, которые хлынули в Болгарию на отдых и оформление сделок купли-продажи недвижимости. Здесь, конечно, сыграл фактор отложенного спроса. Однако основная причина увеличения продаж в том, что недвижимость начали рассматривать как выгодный актив на фоне нестабильности.

По итогам 2020 года, недвижимость в Болгарии подорожала в среднем на 5%, при этом рост наблюдался на протяжении всех 4 кварталов.

Недвижимость в Болгарии в 2021 году



В первой половине 2021 года рынок жилья окончательно восстановился, а темпы роста цен увеличились. Во-первых, на это повлияло чувствительное подорожание стройматериалов, в среднем на 20-30%. Также на фоне колоссальных правительственных вливаний в мировую экономику из-за кризиса Covid-19, начали расти цены практически на все: продукты питания, промышленные товары, услуги, недвижимость.

По данным Болгарского статистического института, в первом квартале недвижимость в стране подорожала на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, во втором квартале рост составил 9,1%, в третьем – 8,7%. При этом квартиры и дома на вторичном рынке крупных городов Болгарии дорожают двузначными цифрами.

Сейчас на рынке наблюдается дисбаланс – предложение не поспевает за постоянно растущим спросом. Это в первую очередь чувствуют покупатели, которым стало сложнее находить качественные жилые объекты по приемлемой цене.

Тренды 2021 года



Итак, выделим основные тенденции, которые характерны для рынка недвижимости Болгарии 2021 года.

Болгары вкладывают свободные средства в недвижимость. Так как последнее время все больше банков рассматривают введение платы за хранение средств, срочные вклады не только не приносят прибыли, но становятся убыточными. В этой ситуации естественно, что люди рассматривают растущую в цене недвижимость как возможность уберечь свои сбережения. Значительная доля сделок совершается с использованием ипотечного кредитования. На это влияют низкие ставки по ипотеке и растущие доходы населения. Повышается спрос на частные дома и элитные квартиры в комплексах закрытого типа. Это касается как больших городов, так и курортов. Покупатели предъявляют высокие требования к расположению, инфраструктуре и качеству жилого комплекса. Спросом сейчас пользуются уже не маленькие студии, а комфортные 2 и 3-комнатные квартиры площадью более 70 кв. м, предложение которых ограничено. На фоне роста цен на стройматериалы часть застройщиков заморозили строительство комплексов в надежде на стабилизацию ситуации. Это еще больше уменьшает предложение качественных объектов и подстегивает рост цен.

Прогнозы, перспективы





Ожидается, что рост цен на недвижимость сохранится и в 2022 году, и в последующие 1-2 года. Пик придется где-то на 2023-2024 гг. И для этого есть все предпосылки – общемировая инфляция, растущие доходы населения, большие объемы свободный капитала. Более того, последнее время все больше болгар, работающих за границей, покупают жилье на родине, так как стоимость жизни в Болгарии намного ниже чем в Европе.

Насколько еще могут вырасти цены? В следующем году прирост составит в среднем около 10%, в сегменте ликвидной городской недвижимости Болгарии – до 15%. Однако все будет зависеть от общемировой инфляции, темпов восстановления экономики, политической ситуации в Еврозоне и в мире.

