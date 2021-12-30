Рынок недвижимости Болгарии в 2021 году: цены, тренды, прогнозы
Непростой 2021 год подходит к концу – коронавирус, энергетический кризис в Европе, политическая нестабильность на фоне карантинных ограничений. Как эти потрясения переживает сектор болгарской недвижимости? Что происходит с ценами на недвижимость в Болгарии 2021 году? Каковы перспективы развития сегмента курортного и городского жилья? Ответы на эти вопросы – в обзоре, подготовленном по материалам агентства недвижимости в Болгарии BolgarskiyDom.com.
Начало пандемии и потрясения 2020 года
Весной 2020 года после начала пандемии коронавируса, многих охватила паника. Болгарские курорты закрылись, все сделки были заморожены, рынок полностью встал. Поначалу все – продавцы, покупатели, риэлторы – находились в шоковом состоянии.
В надежде хоть как-то стимулировать покупателей, многие застройщики жилья начали снижать цены. Некоторые объекты можно было купить со скидкой до 20-30%. Эксперты строили мрачные негативные прогнозы о падении цен на недвижимость к концу года.
Однако уже летом стало понятно, что этого не произойдет. В апреле-мае активизировался внутренний спрос – болгары стали скупать квартиры на море в надежде обзавестись вторым домом, подальше от шумных, густонаселенных городов. Как только открылись курорты, к ним присоединились покупатели из Европы, которые хлынули в Болгарию на отдых и оформление сделок купли-продажи недвижимости. Здесь, конечно, сыграл фактор отложенного спроса. Однако основная причина увеличения продаж в том, что недвижимость начали рассматривать как выгодный актив на фоне нестабильности.
По итогам 2020 года, недвижимость в Болгарии подорожала в среднем на 5%, при этом рост наблюдался на протяжении всех 4 кварталов.
Недвижимость в Болгарии в 2021 году
В первой половине 2021 года рынок жилья окончательно восстановился, а темпы роста цен увеличились. Во-первых, на это повлияло чувствительное подорожание стройматериалов, в среднем на 20-30%. Также на фоне колоссальных правительственных вливаний в мировую экономику из-за кризиса Covid-19, начали расти цены практически на все: продукты питания, промышленные товары, услуги, недвижимость.
По данным Болгарского статистического института, в первом квартале недвижимость в стране подорожала на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, во втором квартале рост составил 9,1%, в третьем – 8,7%. При этом квартиры и дома на вторичном рынке крупных городов Болгарии дорожают двузначными цифрами.
Сейчас на рынке наблюдается дисбаланс – предложение не поспевает за постоянно растущим спросом. Это в первую очередь чувствуют покупатели, которым стало сложнее находить качественные жилые объекты по приемлемой цене.
Тренды 2021 года
Итак, выделим основные тенденции, которые характерны для рынка недвижимости Болгарии 2021 года.
- Болгары вкладывают свободные средства в недвижимость. Так как последнее время все больше банков рассматривают введение платы за хранение средств, срочные вклады не только не приносят прибыли, но становятся убыточными. В этой ситуации естественно, что люди рассматривают растущую в цене недвижимость как возможность уберечь свои сбережения.
- Значительная доля сделок совершается с использованием ипотечного кредитования. На это влияют низкие ставки по ипотеке и растущие доходы населения.
- Повышается спрос на частные дома и элитные квартиры в комплексах закрытого типа. Это касается как больших городов, так и курортов.
- Покупатели предъявляют высокие требования к расположению, инфраструктуре и качеству жилого комплекса. Спросом сейчас пользуются уже не маленькие студии, а комфортные 2 и 3-комнатные квартиры площадью более 70 кв. м, предложение которых ограничено.
- На фоне роста цен на стройматериалы часть застройщиков заморозили строительство комплексов в надежде на стабилизацию ситуации. Это еще больше уменьшает предложение качественных объектов и подстегивает рост цен.
Прогнозы, перспективы
Ожидается, что рост цен на недвижимость сохранится и в 2022 году, и в последующие 1-2 года. Пик придется где-то на 2023-2024 гг. И для этого есть все предпосылки – общемировая инфляция, растущие доходы населения, большие объемы свободный капитала. Более того, последнее время все больше болгар, работающих за границей, покупают жилье на родине, так как стоимость жизни в Болгарии намного ниже чем в Европе.
Насколько еще могут вырасти цены? В следующем году прирост составит в среднем около 10%, в сегменте ликвидной городской недвижимости Болгарии – до 15%. Однако все будет зависеть от общемировой инфляции, темпов восстановления экономики, политической ситуации в Еврозоне и в мире.
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