Жизнь в Турции: преимущества

С каждым годом количество иностранцев, желающих переехать на ПМЖ в Турцию, растет в геометрической прогрессии.

 Это связано с уровнем жизни в Турецкой Республике, многие люди отмечают, что преимуществ жить в Турции больше, чем недостатков. В этой статье мы выясним, насколько удобно проживание в Турции, отдельное внимание уделим жилищному вопросу. Ознакомиться с ценами на жилье можно на сайте
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Преимущества жизни в Турции

1. Пожалуй, самый важный момент, почему люди предпочитают отдыхать и жить в Турции - это идеальный средиземноморский климат: летом не так жарко, зимой практически не бывает снега.
2. Разнообразный тип экономики, позволяющий заниматься бизнесом. При этом, в Турции нет проблем с трудоустройством - правительство обеспечивает граждан рабочими местами, а также находит работы и трудовым мигрантам;
3. Народы Турции очень дружелюбные люди;
4. Турция отличается низкими ценами на продукты первой необходимости и на жилье. Особенно это заметно, если сравнивать цену на жизнь в Европе и в Турции;
5. Медицина - это отдеальный элемент, максимально привлекающих людей в Турцию со всего мира. Считается, что турецкая медицина является одной из самых качественных и высокотехнологичных на планете. Во-первых, развитие медицины поддерживает государство, во-вторых, даже в бесплатной клинике вы сможете получить максимальный спектр услуг по страховке.

Недвижимость в Турции

Иностранцы, переезжающие в Турцию, первым делом задаются вопросом: "А где, собственно, жить?". Турция предоставляет большие возможности - аренда или покупка жилья для иностранцев не является проблемой. При этом, покупка недвижимости отличается низкими ценами, богатым выбором объектов и высоким качеством современного строительства. Однако, есть несколько условий для иностранцев:
1. Нельзя покупать землю более тридцати гектаров;
2. Гражданам России и Украины нельзя приобретать недвижимость в Черноморском побережье;
3. Объект для приобретения не находится на территории военной и стратегической зоны государства, которые определяются Министерством обороны Турецкой Республики.
 

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