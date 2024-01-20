Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей
Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».
«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента», - приводит его слова НСН.
Хуснуллин признал, что инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.
Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».
Хуснуллин также напомнил, что правительство РФ за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов смогло изыскать средства на модернизацию ЖКХ
Комментарии читателей Оставить комментарий
Помните картину Репина - Бурлаки на Волге??
ЖКХ єто точно так же как в картине. Народ впрягся и тащит, а руководство сидит на барже. Перспектива просто золото.
в общем понятно, тарифы чиновники будут поднимать ускоренными темпами.
Да,может жкх и отсталая теперь,но какого чёрта вы к ней даже не подходили(только бабки гребли с людей) за 30 лет!,-то есть САМИ и сделали её таковой?
Все 33 года к нему(жкх) даже не подходили-только бабки собирали ,да кое-как латали там,где рвало,но всему приходит конец.Советское платьице износилось до дыр,расползается со всех сторон и вот мы имеем результат.Если,бы сейчас в домах хуснулина и К отключить тепло зимой при-20-30 ,может быть они бы зашевелились,а так...у них тепло.
После стольких аварий и всё ещё на свободе??? Не тонет!!! По числу пострадавших его надо судить как врага народа!