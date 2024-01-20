Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей

14:42 20.01.2024

Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».

«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента», - приводит его слова НСН.

Хуснуллин признал, что инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.

Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».

Хуснуллин также напомнил, что правительство РФ за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов смогло изыскать средства на модернизацию ЖКХ