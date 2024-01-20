Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей

Износ жилищно-коммунального хозяйства в России больше темпов его модернизации. Эту тенденцию в России планируют переломить в 2024-2025 годах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия».

«Задача на ближайший год - подготовить полноценную программу до 2030 года. Есть прямое поручение президента», - приводит его слова НСН.

Хуснуллин признал, что инженерные коммуникации в России изношены больше, чем вкладывают средств в их ремонт, и высказал надежду на изменение тренда в течение 2024-2025 годов.

Вице-премьер назвал ЖКХ одной из « самых отсталых и проблемных» отраслей в российской экономике, но при этом имеющей «огромный потенциал роста».

Хуснуллин также напомнил, что правительство РФ за счет специальных казначейских кредитов и инвестиционных бюджетных кредитов смогло изыскать средства на модернизацию ЖКХ

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2024, 18:56
    Гость: Колобок

    Помните картину Репина - Бурлаки на Волге??
    ЖКХ єто точно так же как в картине. Народ впрягся и тащит, а руководство сидит на барже. Перспектива просто золото.

  3. 20.01.2024, 18:54
    Гость: Хуснулину

    Да,может жкх и отсталая теперь,но какого чёрта вы к ней даже не подходили(только бабки гребли с людей) за 30 лет!,-то есть САМИ и сделали её таковой?

  4. 20.01.2024, 18:50
    Гость: То-то и оно,что

    Все 33 года к нему(жкх) даже не подходили-только бабки собирали ,да кое-как латали там,где рвало,но всему приходит конец.Советское платьице износилось до дыр,расползается со всех сторон и вот мы имеем результат.Если,бы сейчас в домах хуснулина и К отключить тепло зимой при-20-30 ,может быть они бы зашевелились,а так...у них тепло.

  5. 20.01.2024, 18:48
    Гость: #тваюжмать!!!

    После стольких аварий и всё ещё на свободе??? Не тонет!!! По числу пострадавших его надо судить как врага народа!

Все комментарии (29)
Выбор читателей
vlc.ru"/>
Осужденный на 12 лет за взятки экс-мэр Владивостока отправится на СВО
© KM.RU, Кирилл Дуболев
В Давосе будут обсуждать будущую пандемию, вызванную еще не существующей «болезнью X»
© KM.RU, Михаил Попов
Суд признал пропагандой экстремизма объявления о работе «только для славян»
Песков
У Кремля нет информации о сбитых в зоне СВО двух российских самолетах
Избранное
«Пикник» перевернул устоявшиеся представления о себе
«Пилот», 12 марта, «Zerkalo» (Тверь)
Электропартизаны «Воспоминания о мире»
Оргазм Нострадамуса «Ликвидация Live in Rock Line 98» (CD-сингл)
Марсель «По тонкому льду»
«Наведение порядка» по американским рецептам: удар по больнице Аль-Ахли
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
Глеб Самойлов рассказал страшную городскую легенду на концерте с оркестром
«Советский мир являл собой индустриально-развитое общество, где главенствовали технические науки, а первым предметом в школьной иерархии значилась математика»
«Довели до всего этого, а он виноват?»: чем оправдывают пнувшего в живот женщину полицейского
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации