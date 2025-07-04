Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной

16:32 4.07.2025

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной завершено, пишут «Ведомости» со ссылклой на заявление прокуратуры Москвы.

Четверо обвиняемых – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова – предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они нанесли потерпевшей ущерб на общую сумму более 317,6 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.

Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

«Сделка по продаже недвижимости оспорена в судебном порядке», – пояснили в прокуратуре.

28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.