Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной
Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной завершено, пишут «Ведомости» со ссылклой на заявление прокуратуры Москвы.
Четверо обвиняемых – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова – предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они нанесли потерпевшей ущерб на общую сумму более 317,6 млн руб.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.
Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.
«Сделка по продаже недвижимости оспорена в судебном порядке», – пояснили в прокуратуре.
28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Добросовестных приобретателей" в таких делах можно только закавычивать..
Покупая такие квартиры, просто безумие не проверять всё дотошно.,
Короче, покупатель всё знал и понимал..
она в Одессе!!
у нас везде коррупция, на всех органах власти.. И в судах, и в прокуратуре, и в разных мэриях с краевыми администрациями.. Проплатили судьям хорошо, вот и вернули квартиры..
Вопрос один - вернули ли деньги "добросовестному приобретателю" ??А эта Долина-кудельман сама пройдоха,не платящая налоги всю свою жизнь.
Ясно, Долина - невинная овечка, жертва, отдавшая все свои несметные богатства, заработанные непосильным трудом, серому (или желто-блакитному?) волку.
И это уже не интересно, хотя и стало прецедентом, так как многих из ставших жертвами украинских мошенников жертвами не признали, даже детей.
А некоторых школьников отправили на большие сроки на зону, как 15-летнего мальчишку за несколько якобы антипутинских листовок.
Тут интересно, Долина собирается возвращать деньги, а это более 100 млн рублей, которые она лично получила от законной покупательницы квартиры?
Квартира Долиной полгода висела на сайте продаж, её никто не покупал, поэтому цену снизили. И приобретена новой хозяйкой была по законному договору купли-продажи.
Интересно,
настоящей жертве квартирных махинаций Долиной кто деньги вернёт?
И кто тут реальная жертва?
«Обманутая» кем-то Долина или честная покупательница?