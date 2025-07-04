Завершено расследование дела о мошенничестве в отношении Долиной

Лариса Долина © KM.RU

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной завершено, пишут «Ведомости» со ссылклой на заявление прокуратуры Москвы.

Четверо обвиняемых – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова – предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении народной артистки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они нанесли потерпевшей ущерб на общую сумму более 317,6 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.

Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

«Сделка по продаже недвижимости оспорена в судебном порядке», – пояснили в прокуратуре.

28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.07.2025, 20:58
    Гость: Да

    "Добросовестных приобретателей" в таких делах можно только закавычивать..

    Покупая такие квартиры, просто безумие не проверять всё дотошно.,

    Короче, покупатель всё знал и понимал..

  3. 04.07.2025, 19:26
    Гость: да

    у нас везде коррупция, на всех органах власти.. И в судах, и в прокуратуре, и в разных мэриях с краевыми администрациями.. Проплатили судьям хорошо, вот и вернули квартиры..

  4. 04.07.2025, 18:49
    Гость: Юляша

    Вопрос один - вернули ли деньги "добросовестному приобретателю" ??А эта Долина-кудельман сама пройдоха,не платящая налоги всю свою жизнь.

  5. 04.07.2025, 18:26
    Гость: ДЕТСКИЙ ВОПРОС

    Ясно, Долина - невинная овечка, жертва, отдавшая все свои несметные богатства, заработанные непосильным трудом, серому (или желто-блакитному?) волку.
    И это уже не интересно, хотя и стало прецедентом, так как многих из ставших жертвами украинских мошенников жертвами не признали, даже детей.
    А некоторых школьников отправили на большие сроки на зону, как 15-летнего мальчишку за несколько якобы антипутинских листовок.
    Тут интересно, Долина собирается возвращать деньги, а это более 100 млн рублей, которые она лично получила от законной покупательницы квартиры?
    Квартира Долиной полгода висела на сайте продаж, её никто не покупал, поэтому цену снизили. И приобретена новой хозяйкой была по законному договору купли-продажи.
    Интересно,
    настоящей жертве квартирных махинаций Долиной кто деньги вернёт?
    И кто тут реальная жертва?
    «Обманутая» кем-то Долина или честная покупательница?

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Захарова: глава MI6 должна оценить прошлое деда, связанного с нацистами
Точка раздора: в Баку кипят страсти вокруг ареста азербайджанцев в Екатеринбурге
Коллаж © KM.RU
«Газпром» в глубоком кризисе: Причины и прогнозы
© KM.RU
«Может, и по башке кому-то прилетит»: Резкий рост квартплат в июле вновь поставил вопрос — откуда такие цифры взялись?
Избранное
Что нужно знать о панкреатите?
Павел Павлов, 9 апреля, «Арт-Изба у Лиса»
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Свойства и применение окопника. А вы знали?
«Поиски врагов – это крайне опасная тенденция»: QR-коды разделили врачей и репрессировали малый бизнес
Армянский стол для российских солдат
НОМ «Проклятие» (интернет-сингл)
Новогодняя акустика с Люсей Маховой («Дайте Два»), 5 января, «16 Тонн Арбат»
Евро-российская война
Четвертый год СВО станет переломным?
Бензобак «Когда отключат...» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации