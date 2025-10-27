Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки

13:29 27.10.2025

Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, пишет РИА Новости со ссылкой на решение министерства о порядке предоставления субсидии.

"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика – гражданина Российской Федерации ... и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.

На минувшей неделе председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко отметила, что семейная ипотека превращается в "столичную", потому что более половины льготных кредитов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

