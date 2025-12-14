У СНТ и физлиц изъяли участки под магистраль Москва – Петербург

Суд постановил передать в федеральную собственность шесть земельных участков в Тверской области, которыми владели садоводческое некоммерческое товарищество и физические лица, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Согласно распоряжениям Росжелдора, земельные участки ... подлежали изъятию для нужд Российской Федерации под строительство магистрали», — заявили в прокуратуре. Однако «шестью земельными участками с корыстной целью завладели» СНТ и физлица. В итоге земли «выбыли из неразграниченной собственности государства в частную по фиктивным документам», добавили в ведомстве.

Генпрокуратура подала иск о признании сделок купли-продажи ничтожными и возврате земли в госсобственность. Суд полностью удовлетворил требования ведомства. Виновных привлекли к уголовной ответственности

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2025, 19:53
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Эти-же бандиты с большой дороги,завтра будут жаловаться на Запад,что Запад ввел им новые санкции или отобрал $ миллиарды,при этом забывая как сами себя еще вчера,когда оббирали простых граждан России,до нитки.

  2. 14.12.2025, 19:29
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Совсем скоро 60 триллионов рублей,на счетах населения превратят в тыкву,(когда запретят наличные,и обьявят наличные деньги на руках, преступлением )а тут какие-то участки СНТ.

  3. 14.12.2025, 19:17
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    А чем утильсбор на авто ,лучше отьема участков СНТ? Тот-же узаконенный бандитизм.
    .
    Это в загнивающих странах , государство платит владельцу за утилизацию автомобиля,а в стране с традициоными ценностями ,все по бандитским понятиям .

  4. 14.12.2025, 18:53
    Гость: ну

    парадокс уже в том , что граждане живущие на своей земле и родившиеся в стране где родились и жили их предки.. должны у кого покупать эту землю чтобы построить дом и дальше жить в своей стране.

  5. 14.12.2025, 18:50
    Гость: Юри_й

    ура патриоты, давайте расскажите еще раз, что у нас капитализм и частная собственность неприкосновенна?

