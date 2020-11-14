Вид на жительство (ВНЖ) и гражданство Турции через покупку недвижимости. Правила 2025 года

00:56 20.09.2025

Иностранцы с картой Икамет или турецким паспортом могут свободно находиться в стране, получать хорошее образование и качественные медицинские услуги. Легализация не вызывает особых сложностей и может выполняться различными способами. Чаще всего граждане из-за рубежа пользуются программой получения гражданства или ВНЖ в Турции за инвестиции. Для этого достаточно купить подходящую недвижимость, собрать документы и подать заявку в Миграционное управление. Процедура не вызывает сложностей и не предъявляет высоких требований к заявителю.

Преимущества программы турецкого ВНЖ и гражданства за инвестиции

Программа оформления вида на жительство и гражданства Турции действует с 2017 года. При ее использовании иностранные граждане получают множество преимуществ:

Упрощенная процедура легализации в стране с минимальной вероятностью отказа (при соблюдении всех условий).

Короткие сроки рассмотрения заявки. При получении ВНЖ на весь процесс уходит около 3 месяцев, при оформлении паспорта — до 8 месяцев.

Минимальные требования к иностранцам. При получении гражданства или вида на жительство за покупку жилья претенденту не нужно сдавать экзамен на знание истории республики.

Приобретение ликвидного актива. При участии в программе иностранный гражданин не только легализуется в стране, но и получает качественную недвижимость, которую можно использовать для проживания или сдачи внаем.

Особенности и правила оформления

С 2023 года в Турции действуют новые законы ВНЖ, согласно которым определяется минимальный порог инвестиций для легализации в республике. В частности, для получения вида на жительство претенденту необходимо купить жилье стоимостью от 200 000 $, для оформления гражданства — от 400 000 $.

Обратите внимание, что для получения Икамета (Ikamet) нужно учитывать расположение объекта. В Турции существуют закрытые и открытые районы для ВНЖ. Покупать недвижимость нужно только в открытых локациях, где количество иностранцев не превышает 20% от численности всего населения. К примеру, в Алании это все районы, кроме четырех — Каргыджака, Авсаллара, Кестеля и Махмутлара.

Для оформления ВНЖ в 2025 году потребуются следующие документы:

ТАПУ (TAPU);

экспертное заключение с оценочной стоимостью (ekspertiz raporu) недвижимости;

медицинская страховка;

заграничный паспорт претендента;

налоговый номер (Vergi Numarası);

страховка DASK;

подтверждение дохода;

квитанция об уплате госпошлины.

Пошаговая инструкция

Первый шаг на пути к легализации — это приобретение недвижимости в Турции. Покупать апартаменты или дом можно в любых городах — Стамбуле, Алании, Анталии и других населенных пунктах, за исключением локаций, которые являются стратегически важными для государства или находятся вблизи военных зон.

Следует убедиться, что объект подходит для участия в программе, а затем оформить сделку купли-продажи и зарегистрировать право собственности. Далее необходимо выполнить следующие действия:

Собрать документы и подать заявление на получение ВНЖ в системе e-İkamet. Отправиться на рандеву (randevu) в Миграционное управления, где инспектор принимает оригиналы документов и проводит короткое собеседование. Дождаться одобрения и получить карту Икамет в ближайшем почтовом отделении.

