Вид на жительство (ВНЖ) и гражданство Турции через покупку недвижимости. Правила 2025 года
Иностранцы с картой Икамет или турецким паспортом могут свободно находиться в стране, получать хорошее образование и качественные медицинские услуги. Легализация не вызывает особых сложностей и может выполняться различными способами. Чаще всего граждане из-за рубежа пользуются программой получения гражданства или ВНЖ в Турции за инвестиции. Для этого достаточно купить подходящую недвижимость, собрать документы и подать заявку в Миграционное управление. Процедура не вызывает сложностей и не предъявляет высоких требований к заявителю.
Преимущества программы турецкого ВНЖ и гражданства за инвестиции
Программа оформления вида на жительство и гражданства Турции действует с 2017 года. При ее использовании иностранные граждане получают множество преимуществ:
- Упрощенная процедура легализации в стране с минимальной вероятностью отказа (при соблюдении всех условий).
- Короткие сроки рассмотрения заявки. При получении ВНЖ на весь процесс уходит около 3 месяцев, при оформлении паспорта — до 8 месяцев.
- Минимальные требования к иностранцам. При получении гражданства или вида на жительство за покупку жилья претенденту не нужно сдавать экзамен на знание истории республики.
- Приобретение ликвидного актива. При участии в программе иностранный гражданин не только легализуется в стране, но и получает качественную недвижимость, которую можно использовать для проживания или сдачи внаем.
Особенности и правила оформления
С 2023 года в Турции действуют новые законы ВНЖ, согласно которым определяется минимальный порог инвестиций для легализации в республике. В частности, для получения вида на жительство претенденту необходимо купить жилье стоимостью от 200 000 $, для оформления гражданства — от 400 000 $.
Обратите внимание, что для получения Икамета (Ikamet) нужно учитывать расположение объекта. В Турции существуют закрытые и открытые районы для ВНЖ. Покупать недвижимость нужно только в открытых локациях, где количество иностранцев не превышает 20% от численности всего населения. К примеру, в Алании это все районы, кроме четырех — Каргыджака, Авсаллара, Кестеля и Махмутлара.
Для оформления ВНЖ в 2025 году потребуются следующие документы:
- ТАПУ (TAPU);
- экспертное заключение с оценочной стоимостью (ekspertiz raporu) недвижимости;
- медицинская страховка;
- заграничный паспорт претендента;
- налоговый номер (Vergi Numarası);
- страховка DASK;
- подтверждение дохода;
- квитанция об уплате госпошлины.
Пошаговая инструкция
Первый шаг на пути к легализации — это приобретение недвижимости в Турции. Покупать апартаменты или дом можно в любых городах — Стамбуле, Алании, Анталии и других населенных пунктах, за исключением локаций, которые являются стратегически важными для государства или находятся вблизи военных зон.
Следует убедиться, что объект подходит для участия в программе, а затем оформить сделку купли-продажи и зарегистрировать право собственности. Далее необходимо выполнить следующие действия:
- Собрать документы и подать заявление на получение ВНЖ в системе e-İkamet.
- Отправиться на рандеву (randevu) в Миграционное управления, где инспектор принимает оригиналы документов и проводит короткое собеседование.
- Дождаться одобрения и получить карту Икамет в ближайшем почтовом отделении.
