Вид на жительство (ВНЖ) и гражданство Турции через покупку недвижимости. Правила 2025 года

Иностранцы с картой Икамет или турецким паспортом могут свободно находиться в стране, получать хорошее образование и качественные медицинские услуги. Легализация, правила 2025 года.

Иностранцы с картой Икамет или турецким паспортом могут свободно находиться в стране, получать хорошее образование и качественные медицинские услуги. Легализация не вызывает особых сложностей и может выполняться различными способами. Чаще всего граждане из-за рубежа пользуются программой получения гражданства или ВНЖ в Турции за инвестиции. Для этого достаточно купить подходящую недвижимость, собрать документы и подать заявку в Миграционное управление. Процедура не вызывает сложностей и не предъявляет высоких требований к заявителю.

Преимущества программы турецкого ВНЖ и гражданства за инвестиции

Программа оформления вида на жительство и гражданства Турции действует с 2017 года. При ее использовании иностранные граждане получают множество преимуществ:

  • Упрощенная процедура легализации в стране с минимальной вероятностью отказа (при соблюдении всех условий).
  • Короткие сроки рассмотрения заявки. При получении ВНЖ на весь процесс уходит около 3 месяцев, при оформлении паспорта — до 8 месяцев.
  • Минимальные требования к иностранцам. При получении гражданства или вида на жительство за покупку жилья претенденту не нужно сдавать экзамен на знание истории республики.
  • Приобретение ликвидного актива. При участии в программе иностранный гражданин не только легализуется в стране, но и получает качественную недвижимость, которую можно использовать для проживания или сдачи внаем.

внж Турции

Особенности и правила оформления

С 2023 года в Турции действуют новые законы ВНЖ, согласно которым определяется минимальный порог инвестиций для легализации в республике. В частности, для получения вида на жительство претенденту необходимо купить жилье стоимостью от 200 000 $, для оформления гражданства — от 400 000 $.

Обратите внимание, что для получения Икамета (Ikamet) нужно учитывать расположение объекта. В Турции существуют закрытые и открытые районы для ВНЖ. Покупать недвижимость нужно только в открытых локациях, где количество иностранцев не превышает 20% от численности всего населения. К примеру, в Алании это все районы, кроме четырех — Каргыджака, Авсаллара, Кестеля и Махмутлара.

Для оформления ВНЖ в 2025 году потребуются следующие документы:

  • ТАПУ (TAPU);
  • экспертное заключение с оценочной стоимостью (ekspertiz raporu) недвижимости;
  • медицинская страховка;
  • заграничный паспорт претендента;
  • налоговый номер (Vergi Numarası);
  • страховка DASK;
  • подтверждение дохода;
  • квитанция об уплате госпошлины.

Пошаговая инструкция

Первый шаг на пути к легализации — это приобретение недвижимости в Турции. Покупать апартаменты или дом можно в любых городах — Стамбуле, Алании, Анталии и других населенных пунктах, за исключением локаций, которые являются стратегически важными для государства или находятся вблизи военных зон.

Следует убедиться, что объект подходит для участия в программе, а затем оформить сделку купли-продажи и зарегистрировать право собственности. Далее необходимо выполнить следующие действия:

  1. Собрать документы и подать заявление на получение ВНЖ в системе e-İkamet.
  2. Отправиться на рандеву (randevu) в Миграционное управления, где инспектор принимает оригиналы документов и проводит короткое собеседование.
  3. Дождаться одобрения и получить карту Икамет в ближайшем почтовом отделении.

Чтобы выгодно купить недвижимость в Турции под ВНЖ или гражданство, обратитесь к услугам риелторского агентства Mayalanya. Компания располагает внушительной базой объектов, которые идеально подходят для участия в турецкой программе. Специалисты агентства готовы помочь с совершением сделки купли/продажи и оказать профессиональную поддержку в вопросах легализации в стране.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
rawpixel.com / Freepik.com"/>
Расчеловечивание
Торжество православия или запрос на реабилитацию русского начала?
Сионисты могут уничтожить Газу, но счастья им это не принесёт
Евросоюз нашел способ передать €170 млрд замороженных активов РФ Украине
Избранное
Нина Смит «This is Endland» (ЕР)
Алёна Полынь рассказала о травле своего бизнеса
Ананасов и Ко «Жизнь в стиле буги»
Руби концы «Фрагменты» (интернет-сингл)
Александр Проханов: «Замахнулся — бей»
«Военная кампания, даже если она формально и не называется войной, успех имеет тогда, когда ставит и решает задачу разгрома противника»
Redlight King «In Our Blood»
Кошка Сашка «Звуковой барьер» (интернет-сингл)
УДТК. Песни к кинофильму «Уральская ярость: «Черные ножи» - освободители Европы»
Фестиваля российского рока SNC 35 лет, 27-28 августа, Зеленый театр Парка Горького
Президентские выборы в США: вскрытие системы
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации