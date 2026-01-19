18:25 19.01.2026

Эксперты из ярославской лакокрасочной компании "Лакокраска-Я" раскрыли секрет идеальной покраски.

Почему краска шелушится? Всё дело в подготовке поверхности под покраску!



Многие сталкиваются с проблемой, когда краска по металлу начинает пузыриться или шелушиться спустя всего год после окрашивания. Причина далеко не всегда в качестве эмалей. Основатель компании "Лакокраска-Я" Чирков Родион утверждает, что главная ошибка — это неправильная подготовка поверхности металла перед покраской. Плохая или не достаточная.

"Подготовительный этап часто игнорируют, а ведь именно он определяет долговечность лакокрасочного покрытия", — говорит представитель https://lakokraska-ya.ru/.

Как мы к этому пришли



Вначале эксперты компании "Лакокраска-Я" рассматривали различные причины, по которым краска на заборах теряет свои свойства. Среди них были:

1. Низкое качество краски:

Первоначально предполагалось, что проблема заключается в недостаточной стойкости эмалей к внешним воздействиям. Иногда, гонясь за дешевой ценой, состав эмали отличается от норм ГОСТ и содержит минимальный набор пигментов от коррозии.

Однако наш опыт общения с потребителями показал, что даже премиальные окрасочные составы не показывают ожидаемого защитного эффекта и теряют свои свойства, если технология покраски была нарушена. Например, использование алкидной краски на неподготовленном металле приводило к быстрому появлению ржавчины, несмотря на высокую влагостойкость самой эмали.

2. Несоответствие типа краски условиям эксплуатации:

Эксперты изучили свойства различных типов красок, включая алкидные, акриловые и антисептические составы. Было выявлено, что водорастворимые акриловые краски, хотя и экологичны, менее стойки к осадкам и солнечному свету, что делает их неподходящими для наружных работ в условиях высокой влажности. Кроме того, использование антисептических составов без предварительной подготовки дерева не обеспечивало должной защиты от грибка.

3. Ошибки в технологии нанесения краски:

Было предположено, что неправильное нанесение краски, например, слишком толстый слой или игнорирование рекомендаций производителя, может быть ключевой проблемой. Проблема подтёков и пузырей часто возникает из-за нарушения технологии, особенно если краска наносится на влажную или грязную поверхность.

Будучи двадцать лет на рынке строительных и отделочных материалов, менеджеры Лакокраска-Я добавляют еще несколько факторов, ограничивающих долговечность покрытия:

1. Неправильная подготовка поверхности:

В компании "Лакокраска-Я" отмечают, подготовительный этап часто игнорируется, а ведь именно он определяет долговечность покрытия. Например, на деревянных поверхностях из-за остатков старого покрытия, новая краска начинает шелушиться. Это происходит потому, что активные вещества свежей эмали растворяют не плотно держащееся и не счищенное старое покрытие, что уменьшает адгезию новой краски к основанию.

Для металла ключевым ограничением становится удаление ржавчины: если её оставить, даже самые качественные эмали не смогут обеспечить надёжное покрытие.

2. Климатические условия:

Внешние факторы, такие как перепады температур, высокая влажность, дождь и снег, существенно влияют на долговечность покрытия. Использование акриловой краски, которая менее стойка к осадкам, в таких условиях приводит к её быстрому выгоранию и разрушению. Алкидные эмали лучше противостоят влаге, но требуют тщательной подготовки поверхности, включая грунтовку ГФ.

3. Тип материала забора:

Дерево и металл требуют совершенно разных подходов к обработке и покраске. Например, дерево нужно тщательно шлифовать, удаляя старое покрытие и создавая шероховатость для лучшего сцепления. Металл требует удаления ржавчины и нанесения антикоррозийной грунтовки. Пропуск этих этапов резко снижает срок службы покрытия.

Что же не сработало, в данном случае, при окрашивании забора



1. Использование универсальных красок:

Эксперты тестировали универсальные составы, подходящие для дерева и металла. Однако выяснилось, что такие краски не могут обеспечить должной защиты, особенно в условиях внешней среды. Например, универсальные краски на водной основе не выдерживают длительного воздействия влаги, а их сцепление с металлом без грунтовки оказывается недостаточным.

2. Пропуск этапа грунтовки:

Многие пользователи игнорируют необходимость грунтования поверхности, считая этот этап необязательным. Однако анализ показал, что грунтовка существенно снижает расход краски, улучшает её сцепление с материалом и предотвращает коррозию на металле. Без грунтовки краска быстро теряет свои защитные свойства, особенно в условиях высокой влажности.

3. Нанесение краски на неподготовленную поверхность:

Эксперты столкнулись с ситуацией, когда пользователи наносили краску прямо на загрязнённый или влажный забор, игнорируя необходимость обезжиривания и очистки поверхности. Это приводило к быстрому появлению пузырей, трещин и шелушения. Например, нанесение краски на ржавчину без её предварительного удаления или обработки преобразователем ржавчины делало покрытие недолговечным.

Итак, как правильно подготовить поверхность - советы от наших экспертов.

Подготовка дерева:

Для деревянных поверхностей важно начать с тщательного осмотра. Если есть старая краска, и на покрытии появились трещины, пузырьки или шелушение, его нужно полностью удалить. Для этого используют:

Шпатель.

Металлическую щетку.

Шлифовальную машинку для больших участков.



Если старое покрытие выглядит вполне крепким, его рекомендуется обработать наждачной бумагой (зернистость 80–120). Это создаст необходимую шероховатость (адгезию) для лучшего сцепления новой краски с поверхностью. После этого поверхность очищают от пыли и грязи, протирая её влажной тряпкой, и обязательно обезжиривают, например, с помощью уайт-спирита.

Подготовка металла:

Металлические поверхности требуют более тщательной обработки:

Удаление ржавчины. Её полностью устраняют при помощи наждачной бумаги, металлической щетки или преобразователей ржавчины. Если нет возможности или желания, удаляйте только неплотно держащиеся слои. Прямо на ржавчину рекомендуем наносить ярославскую краску грунт эмаль на ржавчину три в одном марки ХВ-0278. Обезжиривание. Для этого используют растворитель уайт-спирит или сольвент. рунтовка. Новый металл обязательно грунтуют составом с антикоррозийными свойствами марки ГФ-021, чтобы избежать коррозии. Грунтовка должна полностью высохнуть (24 часа). Затем наносят алкидную или масляную краску.



Как выбрать подходящую краску



Для деревянных поверхностей лучше всего подходят:

Алкидные краски — устойчивы к влаге, солнцу, маслу или бензину; сохнут 24 часа; с резким запахом.

Акриловые краски — экологичные водные краски; быстро высыхают (час-полтора), менее стойкие к осадкам и выгоранию на солнце, без запаха.

Составы с антисептиками — полезны для наружных работ по дереву; бывают как на растворителях, так и водорастворяемые; огромный выбор по свойствам и цвету.



Для металлических поверхностей оптимальны антикоррозийные эмали или "молотковые" краски, которые защищают материал и скрывают мелкие дефекты.

Еще несколько советов от ярославских экспертов:

Родион Чирков рекомендует:

Всегда изучайте инструкцию производителя краски.

Не экономьте на материалах для подготовки поверхности.

Учитывайте условия эксплуатации (улица, влажность, перепады температур).



Основной вывод, который можно сделать, учитывая экспертное мнение:

Правильная подготовка поверхности — залог долговечной покраски. Соблюдая все этапы, вы обеспечите своему забору надёжное покрытие на долгие годы!

