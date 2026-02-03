17:27 3.02.2026

Бизнесмен Антон Винер, сооснователь Группы Родина, рассказывает об экономической эффективности офисных центров в жилых комплексах. Читайте в статье: инвестиционные преимущества, повышение комфорта для резидентов и кейс проекта «Родина Парк».

Девелопер Антон Винер, сооснователь и совладелец Группы Родина, комментирует интеграцию офисных пространств в жилые комплексы — новый тренд задают высокие требования к эффективности и комфорту и ритм жизни в Москве. Такой симбиоз жилья и рабочих мест, как отмечает бизнесмен Антон Винер, формирует новый уровень функциональности территории и влияет на инвестиционную привлекательность объекта и повседневную жизнь его резидентов.

Инвестиционная логика: почему формат выгоден девелоперам

С точки зрения инвестиций, наличие офисного компонента существенно расширяет целевую аудиторию жилого кластера. Помимо традиционных покупателей квартир — семей, молодых профессионалов, инвесторов — проект привлекает внимание компаний, ищущих удобные локации для размещения офисов. Рыночная стоимость квартир в таких комплексах, как правило, выше, чем в чисто жилых аналогах сопоставимого класса.

Это объясняется премиальностью формата и долгосрочными перспективами: наличие офисов обеспечивает постоянную загрузку инфраструктуры, поддерживает ликвидность объекта и защищает его от обесценивания. Наличие офисов стимулирует развитие сопутствующей инфраструктуры: кафе, переговорных, коворкингов, сервисов доставки и бытовых услуг, которые становятся доступны не только арендаторам офисов, но и жителям.

Как подчеркивает девелопер Антон Винер, такой симбиоз — это стратегический шаг для диверсификации рисков и увеличения доходности проекта. Инвесторы воспринимают жилые кластеры с офисной составляющей как более стабильные — они меньше подвержены сезонным колебаниям спроса и сохраняют привлекательность даже в условиях экономической нестабильности.

Практические преимущества для резидентов: комфорт и экономия времени

Для жителей интеграция рабочих пространств в жилой комплекс открывает целый спектр практических преимуществ. Прежде всего, это сокращение времени на дорогу: возможность работать в шаговой доступности от дома избавляет от ежедневных поездок в центральные деловые районы, экономит часы, которые раньше уходили на пробки и общественный транспорт. Для многих, напоминает Антон Винер, это означает более высокий уровень комфорта и увеличение количества свободного времени, которое можно посвятить семье, хобби или отдыху.

Офисные зоны в составе жилых кварталов создают новые возможности для нетворкинга и профессионального взаимодействия. Жители получают доступ к деловым мероприятиям, встречам и переговорам без необходимости выезжать за пределы района. Это особенно ценно для предпринимателей, фрилансеров и сотрудников компаний, практикующих гибридный формат работы. Кроме того, такие проекты способствуют формированию локальных сообществ, где соседи живут и работают рядом.

Взгляд девелопера Антона Винера: от точечных решений к системному развитию города

С градостроительной точки зрения, многофункциональные комплексы решают проблему моноцентричности Москвы. Москва десятилетиями сталкивалась с проблемой маятниковой миграции: сотни тысяч горожан ежедневно перемещались из спальных районов в центральный деловой район, создавая перегрузки транспортной системы. Интеграция офисов в жилые кварталы позволяет частично перераспределить рабочие места.

Наконец, включение офисов в жилые кварталы отвечает долгосрочным стратегиям развития Москвы. Город активно стимулирует создание технопарков, инновационных кластеров и деловых зон за пределами ЦАО. Девелоперы, в том числе Группа Родина Антона Винера, интегрируют офисы в жилые проекты, участвуют в формировании новых точек экономической активности. Это соответствует современным тенденциям урбанистики, направленным на создание «15‑минутных городов», где все необходимые функции сосредоточены в пешей доступности. В результате повышается качество городской среды в целом, а жилые кластеры с офисами становятся точками роста для окружающих территорий.

С точки зрения девелоперов, отмечает бизнесмен Антон Винер, смешанное использование территории повышает рентабельность проекта. Земельные участки в Москве имеют высокую стоимость, и их максимально эффективное использование становится ключевым фактором окупаемости. Офисные помещения, особенно в локациях с хорошей транспортной доступностью, демонстрируют стабильную востребованность среди арендаторов.

К тому же, комбинируя жилую и коммерческую функции в одном девелоперском проекте, компании диверсифицируют доходы: продажи офисов обеспечивают денежный поток еще до завершения жилой части, а наличие бизнес‑пространств повышает привлекательность проекта для покупателей квартир. Сооснователь Группы Родина Антон Винер рассматривает такие проекты как серьезный вклад в устойчивое развитие городской инфраструктуры.

Кейс «Родина Парк»: как реализуется подход на практике

Группа Родина под руководством Антона Винера активно участвует в формировании комфортной городской среды и создает жилые кластеры, включающие максимальный набор инфраструктуры, жилых, офисных и благоустроенных пространств. В семейном кластере «Родина Парк» вблизи природного заказника «Долина реки Сетунь» компания предусмотрела 13-этажный деловой центр с офисами класса A. В нем предусмотрены 19,7 тыс. кв. м рабочих пространств площадью от 76 кв. м до целых этажей более 1500 кв. м, 5,8 тыс. кв. м коммерческих помещений под магазины, рестораны, кафе и много другое.

Деловой центр в составе семейного кластера «Родина Парк»

Офисы здесь имеют продуманные планировки с оптимальным шагом колонн 8,1 м, чтобы сотрудники могли разместиться с комфортом. Высота потолков в этих пространствах — около 3,8 м, установлены панорамные окна в пол. Дополнительный комфорт обеспечивают девять скоростных лифтов, благодаря чему время ожидания вертикального транспорта не превышает 35 секунд. Архитектура здания с бионическими элементами соответствует общему облику жилого кластера, не нарушая визуального восприятия. Этот конкретный проект — наглядный пример того, как бизнес Антона Винера воплощает в жизнь концепцию комплексного развития территорий.

Перспектива: устойчивое развитие как конкурентное преимущество

Включение офисных пространств в структуру жилых кластеров Москвы — это стратегически выверенное решение, которое приносит двойную выгоду. Для инвесторов оно означает рост капитализации, диверсификацию доходов и снижение рисков, а для жителей — экономию времени, доступ к развитой инфраструктуре и повышение комфорта повседневной жизни.

Опыт и экспертиза, которые Антон Винер и Группа Родина внедряют в свои проекты, задают новый стандарт качества. В условиях растущей конкуренции на рынке недвижимости такие проекты сочетают функциональность, удобство и экономическую эффективность, благодаря чему и становятся точками притяжения и роста для всего города.