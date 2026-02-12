Orooms.ru: Прямой путь к новостройке без посредников и переплат

19:12 12.02.2026

Рынок недвижимости 2025-2026 года переживает тектонический сдвиг. На смену громоздким классифайдам с десятками агентств-прокладок приходит эра прямых продаж. По этому пути развивается новый федеральный агрегатор новостроек Orooms.ru — платформа, которая переворачивает представление о том, как должны продаваться новостройки и жилые комплексы. В отличие от порталов-монополистов, зарабатывающих миллионы на продаже заявок и накрутке рекламных бюджетов, сайт «Орумс» сделал ставку на абсолютную прозрачность. Здесь нет места навязчивым брокерам, требующим комиссию «за подбор», и нет виртуальных витрин, где цена квадратного метра искусственно завышена ради откатов. Только покупатель, застройщик и честная сделка без лишних звеньев.

Шесть китов, на которых держится революция в недвижимости



В 2026 году агрегатор Orooms выходит на новый уровень функциональности, предложив рынку широкий набор инструментов, которые делают поиск наиболее точным. Основные особенности сервиса сформированы исключительно под потребности реальных пользователей:

Прямые контакты застройщиков. Никаких «кнопок связи с агентом». Покупатель видит телефон отдела продаж девелопера. Общение напрямую снижает риск мошенничества и ускоряет бронирование в разы. Бесплатное размещение объявлений для застройщиков. Один из самых смелых шагов платформы. Портал не взимает плату за публикацию объектов, что позволяет девелоперам кратно сократить бюджеты на маркетинг и перенаправить их на улучшение дворовых территорий или увеличение скидок для дольщиков. Отсутствие агентств. В 2026 году платформа не принимает размещения от агентств недвижимости и посредников. Каждый лот размещается непосредственно самой строительной компанией. Это 100% гарантия того, что комиссия агента не зашита в стоимость квартиры. Бесплатный подбор новостроек. Умный алгоритм анализирует пожелания пользователя: бюджет, желаемый класс жилья, срок сдачи, наличие отделки. Система не просто выдает выборку, а ранжирует объекты по реальной выгоде, исключая варианты с переоцененной переуступкой. Поиск объявлений по карте. Визуальный инструмент, позволяющий выбирать жилые комплексы буквально «по месту на карте». Пользователь видит не просто адреса, а трехмерные кластеры с информацией об окружении, транспортной доступности и удаленности от метро, ЦКАД, МКАД, МЦД. Множество фильтров для точного ответа. Система поиска включает десятки параметров: от класса дома и высоты потолков до наличия кладовых, вида из окна, срока сдачи и проектной документации. Это не просто фильтрация — это предиктивный подбор, исключающий ручной перебор сотен бесполезных вариантов.

Пять регионов присутствия и тотальная география спроса



На текущий момент Orooms.ru уверенно работает в пяти ключевым субъектам Российской Федерации, где сосредоточен основной объем жилого строительства. В первую очередь это Москва и Московская область — крупнейший рынок новостроек страны, где каждый день появляются десятки новых корпусов. Далее — Санкт-Петербург и Ленинградская область, традиционно задающие тренды в архитектуре и классе. Активную базу застройщиков платформа собрала в и в Казани — городе с мощнейшей строительной школой и высоким спросом на ипотеку. Важнейший хаб — Новосибирск и область, где сосредоточены крупнейшие сибирские девелоперы, возводящие масштабные кварталы. Замыкает пятерку Краснодар и Краснодарский край — регион-лидер южного направления, переживающий пик спроса на жильё у релокантов и северян.

Картографический поиск на Орумс особенно востребован именно в этих локациях: покупатель в Подмосковье хочет видеть близость к МЦД, а клиент в Краснодаре — проверять шаговую доступность до парков и школ. Фильтры точного ответа позволяют отсечь нерелевантные варианты и сосредоточиться именно на тех жилых комплексах, которые соответствуют ипотечному бюджету и семейным планам. При этом система помнит, что пользователь ищет, и не перегружает экран спам-объявлениями от перекупов — их здесь просто нет.

Будущее, которое наступило



Orooms.ru — это не просто очередной сайт с квартирами. Это идеологический манифест рынка недвижимости 2026 года, где информация перестала быть товаром, а стала бесплатным сервисом. Девелоперы экономят миллионы на платных публикациях, а покупатели получают реальные цены напрямую от застройщика. Объединение шести ключевых особенностей (прямые контакты, бесплатное размещение, отсутствие агентств, умный подбор, удобная карта и мощные фильтры) -создает среду, в которой сделка становится прозрачной, быстрой и предсказуемой.

Пока конкуренты судорожно пытаются удержать старую бизнес-модель, Orooms.ru тихо и уверенно отбирает аудиторию, которая прирастает из месяца в месяц. Выбор жилого комплекса здесь превращается из утомительного квеста в быстрый, почти мгновенный процесс, где вы точно знаете, кому платите деньги и за что.

