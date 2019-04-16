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Роскомнадзор дал Facebook и Twitter 9 месяцев на локализацию данных в РФ

15:06 16.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Компании Facebook и Twitter на данный момент не обращались в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с уведомлением об исполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на территории России, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

«Пока нет (не выполнили требования - прим. агентства «Москва»). В решении суда предполагается определенный срок, девять месяцев, за который компания должна выполнить требование РФ по локализации баз данных российских граждан. Будем надеяться, что разум у компаний возобладает и требования будут выполнены», - пояснил А.Жаров.

При этом глава Роскомнадзора рассчитывает, что компании смогут избежать возможных блокировок на территории России.

«Надеюсь, что до этого не дойдет», - подчеркнул он.

Ранее компании были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей каждая за непредоставление необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Темы: Facebook, Twitter, Интернет в России, Социальные сети в мире, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 15:33
Гость: SL

Боится кремлеФФская просрочка, за свою воровскую ...опу!
16.04.2019, 15:24
Гость: ну да-ну да

Я бы на месте Твиттера и Файсебука послал их куда подальше. Это проблема российских абонентов кому нравится существующи
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