Роскомнадзор дал Facebook и Twitter 9 месяцев на локализацию данных в РФ

15:06

Компании Facebook и Twitter на данный момент не обращались в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с уведомлением об исполнении требований о локализации баз данных российских пользователей на территории России, сообщил журналистам глава ведомства Александр Жаров.

«Пока нет (не выполнили требования - прим. агентства «Москва»). В решении суда предполагается определенный срок, девять месяцев, за который компания должна выполнить требование РФ по локализации баз данных российских граждан. Будем надеяться, что разум у компаний возобладает и требования будут выполнены», - пояснил А.Жаров.

При этом глава Роскомнадзора рассчитывает, что компании смогут избежать возможных блокировок на территории России.

«Надеюсь, что до этого не дойдет», - подчеркнул он.

Ранее компании были оштрафованы мировым судом на 3000 рублей каждая за непредоставление необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.