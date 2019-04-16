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«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

16:07 16.04.2019
«Морской» запуск ракеты. Фото jurvetson с сайта wikimedia.org
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Пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из Калифорнии на Дальний Восток. С нее планируется проводить пуск «Союзов-5 Light».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, который отметил, что если платформа будет и дальше базироваться в США, то старты новой ракеты будут практически невозможны, так как соглашение между Москвой и Вашингтоном предусматривает только пуски российско-украинской ракеты «Зенит» (производство прекратилось в 2014 году).

Также отмечается, что даже если удастся подписать новый договор, то для получения лицензии Москва должна будет раскрыть Вашингтону техническую документацию по новой ракете, а Россия на это не пойдет.

«Единственным выходом остается перебазирование «Морского старта» на российскую территорию», - подчеркнул собеседник агентства.

«Морской старт» представляет собой плавучий космодром в Тихом океане. Последний пуск с него состоялся в 2014-м. В 2016 году S7 Group подписала контракт с Sea Launch о покупке проекта «Морской старт», в который входили корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, включая товарный знак.

В апреле 2018-го группа компаний S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов.


Стартовая платформа «Odyssey» и сборочно-командное судно «Sea Launch Commander» в порту. Фото John Murphy с сайта wikimedia.org

Темы: Военные технологии, Отношения России и США, Ракеты, Роскосмос
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 19:11
Гость: Гость

Никак
16.04.2019, 18:54
Гость: Байконур

тоже?
16.04.2019, 16:52
Гость: Иван простак

Его ещё вчера надо было уволакивать, пока любители чужого добра американцы не придумали санкцию. Кстати интересно как у S7 идёт работа по союз-7 с возвращаемой первый ступенью.
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