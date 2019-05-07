Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

10:26

Китайская корпорация Huawei – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций - может получить крупный контракт на поставку оборудования для «закона Яровой», пишет газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, Huawei рассматривается в качестве поставщика устройств для систем хранения данных (СХД) в рамках решения на отечественной платформе «Эльбрус», разработанного компанией «Норси-Транс» для сотового оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера - МГТС.

Отмечается, что технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс». Специалисты компании провели тестирование и по его результатам которого стало ясно, что можно использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei.

На такое оборудование МТС может потратить около половины из 50 миллиардов рублей, заложенных на исполнение «закона Яровой» на ближайшие пять лет.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить. В Министерстве юстиции рассматривается проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование. Накопителей на жестких дисках для СХД это требование не касается.