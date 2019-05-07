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Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения «закона Яровой»

10:26 7.05.2019
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Китайская корпорация Huawei – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций - может получить крупный контракт на поставку оборудования для «закона Яровой», пишет газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, Huawei рассматривается в качестве поставщика устройств для систем хранения данных (СХД) в рамках решения на отечественной платформе «Эльбрус», разработанного компанией «Норси-Транс» для сотового оператора МТС и его дочернего интернет-провайдера - МГТС.

Отмечается, что технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-Транс». Специалисты компании провели тестирование и по его результатам  которого стало ясно, что можно использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei.

На такое оборудование МТС может потратить около половины из 50 миллиардов рублей, заложенных на исполнение «закона Яровой» на ближайшие пять лет.

По «закону Яровой» с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить. В Министерстве юстиции рассматривается проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование. Накопителей на жестких дисках для СХД это требование не касается.

Темы: IT-технологии, Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 16:37
Гость: stalker

Так может быть в этом и суть "закона Яровой" ? В лоббировании интересов китайских компаний. Ведь изначально было понятно, что для реализации данного закона нужны технические средства. которые у нас в стране не производятся. И единственный выбор пал стразу на китайского производителя. Другие варианты, как я понимаю, даже не рассматривались.
07.05.2019, 15:27
Гость: Ray Bloom

Пишите письма, жили ведь раньше без смартфонов.
07.05.2019, 14:05
Гость: gvozd

в крайнем случае, люди просто начнут отказываться от средств связи и переходить на личное общение.
один из трендов в финансовой отрасли на западе - полный запрет на мобильные телефоны в офисе, запрет сотрудникам на использование социальных сетей.
проблема разумеется не в технике, а в государстве которое Всегда использует НТП против людей.
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