Зеленский: по территориальным вопросам планируется провести референдум
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование, пишет Газета.RU со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«По территориальным вопросам планируют проводить всеукраинский референдум. Как он будет происходить, пока неизвестно», — сообщает телеканал.
Как напоминает «Общественное», план США предусматривает, что украинские войска должны выйти из Донбасса, а Россия «не будет заходить на его неоккупированные части». По словам Зеленского, позиция Украины сейчас — «стоим где стоим».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой только бред путину не докладывают ,просто бред.Покровск и то до сих пор не взяли,а многие деревни по 7 раз освобождают ,Россиян все схавают
.....У кого "Томагавки", тот и прав........
В общем да.Но у кого баллистические "Сатана" - тот будет еще "правее" :)
Все складывается в пользу России,причем она как бы и не отказывалась от переговоров,которые ей-то нафиг не упали.Любые переговоры - это перевооружение укро-банды и намного более страшная ВОЙНА через 2-3 года,а повод всегда найдется,опять нацисты сами собьют какой-нибудь авиалайнер и будут визжать про Россию...Добивать надо эту сволоту окончательно и бесповоротно,притом ТАК,чтобы их евро-подельники затряслись от ужаса !
А если не так - то лучше сразу сдавайтесь Рейху.
такое забористое употребляете?))))))))))))))))
Трамп руки выкручивает,хочет премию мира
Решил до РОЖДЕСТВА всё уладить,каналья.
Возможно народ против будет.
Не скачите перёд Батьки в пекло, лишенец
Проблема лишь в том, что Кинжалы/Калибры не так убедительны в своей правоте, как Томагавки. С Косовым за пару месяцев всё решилось -- т.е. правота решалы на лице. А тут вот уже 4 года бодаемся, а пол-Покровска по-прежнему у укров. А от Покровска до Киева -- ого-го сколько. Поэтому с правотой всё совсем непонятно. Теоретически она вроде как должна бы быть у России, однако практика как-то подводит.
Право силы хорошо применять тому, у кого сила есть.