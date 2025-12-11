Зеленский: по территориальным вопросам планируется провести референдум

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование, пишет Газета.RU со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

«По территориальным вопросам планируют проводить всеукраинский референдум. Как он будет происходить, пока неизвестно», — сообщает телеканал.

Как напоминает «Общественное», план США предусматривает, что украинские войска должны выйти из Донбасса, а Россия «не будет заходить на его неоккупированные части». По словам Зеленского, позиция Украины сейчас — «стоим где стоим».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2025, 23:37
    Гость: володя

    Какой только бред путину не докладывают ,просто бред.Покровск и то до сих пор не взяли,а многие деревни по 7 раз освобождают ,Россиян все схавают

  2. 11.12.2025, 23:23
    Гость: Сидор Карпыч

    .....У кого "Томагавки", тот и прав........
    В общем да.Но у кого баллистические "Сатана" - тот будет еще "правее" :)
    Все складывается в пользу России,причем она как бы и не отказывалась от переговоров,которые ей-то нафиг не упали.Любые переговоры - это перевооружение укро-банды и намного более страшная ВОЙНА через 2-3 года,а повод всегда найдется,опять нацисты сами собьют какой-нибудь авиалайнер и будут визжать про Россию...Добивать надо эту сволоту окончательно и бесповоротно,притом ТАК,чтобы их евро-подельники затряслись от ужаса !
    А если не так - то лучше сразу сдавайтесь Рейху.

  4. 11.12.2025, 23:01
    Гость: А как же:"Конституция запрещает.

    Трамп руки выкручивает,хочет премию мира
    Решил до РОЖДЕСТВА всё уладить,каналья.
    Возможно народ против будет.
    Не скачите перёд Батьки в пекло, лишенец

  5. 11.12.2025, 22:48
    Гость: Правильно.

    Проблема лишь в том, что Кинжалы/Калибры не так убедительны в своей правоте, как Томагавки. С Косовым за пару месяцев всё решилось -- т.е. правота решалы на лице. А тут вот уже 4 года бодаемся, а пол-Покровска по-прежнему у укров. А от Покровска до Киева -- ого-го сколько. Поэтому с правотой всё совсем непонятно. Теоретически она вроде как должна бы быть у России, однако практика как-то подводит.

    Право силы хорошо применять тому, у кого сила есть.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
kjpargeter / Freepik.com"/>
Евросоюз вступил с США в войну идеологий
Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России
Путин назвал недостаточными меры по повышению рождаемости
Избранное
Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля «Отрицательный отбор»
Дурной вкус feat. Past Day «Волки» (интернет-сингл)
«Калинов мост» сделал своих поклонников чемпионами
Кирилл Немоляев предостерег девушек от гололедицы и телефонных будок
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
Черный Лукич «Дорога жизни»
Дети в ресторане: милота или повод для очередных запретов?
«Еврейское происхождение Зеленского – словно нарочитая насмешка над антинацистским пафосом пропаганды Кремля»
Лучший самый день «Короткие номера»
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
АЙМСОРИ «Лето» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации