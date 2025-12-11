Зеленский: по территориальным вопросам планируется провести референдум

20:18 11.12.2025

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование, пишет Газета.RU со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

«По территориальным вопросам планируют проводить всеукраинский референдум. Как он будет происходить, пока неизвестно», — сообщает телеканал.

Как напоминает «Общественное», план США предусматривает, что украинские войска должны выйти из Донбасса, а Россия «не будет заходить на его неоккупированные части». По словам Зеленского, позиция Украины сейчас — «стоим где стоим».