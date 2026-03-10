Названа причина, по которой Цаликова отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова из-за болезни, которая препятствует содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Следственном комитете России рассказали, что бывшему первому замглавы Минобороны предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в создании преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения, растрате (12 эпизодов преступлений), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а также в получении взятки (два эпизода).
Цаликова отправили под домашний арест 5 марта на один месяц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, пишет "Парламентская газета".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как воровать он здоровый а отвечать сразу больной.Для таких воров в армии только одно лечение-гильотина.И то этого мало за погибших и искалеченных солдат.
даже догадаться,какие болезни приобрел на "службе" у Шойгу:спина и ноги( воровать составами-износились все суставы и хрящи).
Перед кейсом с деньгами не устоит не один судья.
это как лекарство.
Шойгу из многонационалов, поэтому придираться не будут.
.
Вот если бы был русским, как ,например, генералы Попов, Суровикин,...