Названа причина, по которой Цаликова отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемого в коррупционных преступлениях бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова из-за болезни, которая препятствует содержанию в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Следственном комитете России рассказали, что бывшему первому замглавы Минобороны предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в создании преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения, растрате (12 эпизодов преступлений), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а также в получении взятки (два эпизода).

Цаликова отправили под домашний арест 5 марта на один месяц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, пишет "Парламентская газета".

 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.03.2026, 20:16
    Гость: Ник

    Как воровать он здоровый а отвечать сразу больной.Для таких воров в армии только одно лечение-гильотина.И то этого мало за погибших и искалеченных солдат.

  2. 10.03.2026, 19:29
    Гость: Можно

    даже догадаться,какие болезни приобрел на "службе" у Шойгу:спина и ноги( воровать составами-износились все суставы и хрящи).

  5. 10.03.2026, 18:29
    Гость: нет-нет

    Шойгу из многонационалов, поэтому придираться не будут.
    .
    Вот если бы был русским, как ,например, генералы Попов, Суровикин,...

Все комментарии (36)
