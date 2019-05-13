Глава Amazon представил корабль для посадки на Луну

11:21

Основатель торговой площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну



Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам Безоса, Blue Moon сможет сесть на спутник Земли уже в 2024 году - тогда же, когда это планирует сделать NASA. Об этом миллиардер сообщил на закрытой презентации.

Сейчас Blue Moon находится на этапе разработки, завершение планируется в ближайшее время.

Представители Blue Origin говорят, что запуск корабля без людей намечен на 2023 год, а пилотируемая миссия должна стартовать годом позже. Но это во многом зависит от NASA: Джефф Безос ранее заявлял, что при помощи агентства дела в разработке и тестировании Blue Moon пойдут в разы быстрее.

Представленный спускаемый аппарат будет иметь один кислородно-водородный двигатель BE-3U для спуска на поверхность и четыре металлические «ноги» для устойчивости при посадке.

По словам главы Blue Origin, новый аппарат сможет перевозить на Луну до 4,5 тонны полезной нагрузки - целых четыре лунохода. Стартовая масса Blue Moon - примерно 15 тонн, большая часть из которых - топливо.

Безос продемонстрировал макет аппарата в натуральную величину. В 2017 году он представил прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами.

Основатель Amazon, однако, не сообщил ничего о дате тестовых полетов Blue Moon. Он больше говорил о будущих поколениях, которые будут жить на космических станциях, чем о конкретных деталях лунной миссии Blue Origin.

Напомним, Blue Origin была создана Джеффом Безосом в 2000 году - за два года до SpaceX. У ракет Blue Origin есть своя система посадки отработавших ступеней, что позволяет использовать их не один раз.

В своих разработках Blue Origin очень последовательна и осторожна. Единственная действующая на сегодня ракета компании - New Shepard - способна долететь чуть выше границы космоса, которая составляет 100 километров.

Это намного ниже той высоты, на которой расположены спутниковые аппараты и орбитальные станции. Надежду внушает лишь новая ракета-носитель New Glenn, строительство которой Blue Origin планирует завершить к 2021 году.