]]> ]]>
Главная Наука и техника Наука

Глава Amazon представил корабль для посадки на Луну

11:21 13.05.2019

Основатель торговой площадки Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну


Стоп-кадр из видео в YouTube

По словам Безоса, Blue Moon сможет сесть на спутник Земли уже в 2024 году - тогда же, когда это планирует сделать NASA. Об этом миллиардер сообщил на закрытой презентации.

Сейчас Blue Moon находится на этапе разработки, завершение планируется в ближайшее время.

Представители Blue Origin говорят, что запуск корабля без людей намечен на 2023 год, а пилотируемая миссия должна стартовать годом позже. Но это во многом зависит от NASA: Джефф Безос ранее заявлял, что при помощи агентства дела в разработке и тестировании Blue Moon пойдут в разы быстрее.

Представленный спускаемый аппарат будет иметь один кислородно-водородный двигатель BE-3U для спуска на поверхность и четыре металлические «ноги» для устойчивости при посадке.

По словам главы Blue Origin, новый аппарат сможет перевозить на Луну до 4,5 тонны полезной нагрузки - целых четыре лунохода. Стартовая масса Blue Moon - примерно 15 тонн, большая часть из которых - топливо. 

Безос продемонстрировал макет аппарата в натуральную величину. В 2017 году он представил прототип интерьера пассажирской капсулы для космических туристов. Кабина рассчитана на шесть человек и оснащена креслами, монитором для отслеживания параметров полета и четырьмя иллюминаторами.

Основатель Amazon, однако, не сообщил ничего о дате тестовых полетов Blue Moon. Он больше говорил о будущих поколениях, которые будут жить на космических станциях, чем о конкретных деталях лунной миссии Blue Origin.

Напомним, Blue Origin была создана Джеффом Безосом в 2000 году - за два года до SpaceX. У ракет Blue Origin есть своя система посадки отработавших ступеней, что позволяет использовать их не один раз.

В своих разработках Blue Origin очень последовательна и осторожна. Единственная действующая на сегодня ракета компании - New Shepard - способна долететь чуть выше границы космоса, которая составляет 100 километров.

Это намного ниже той высоты, на которой расположены спутниковые аппараты и орбитальные станции. Надежду внушает лишь новая ракета-носитель New Glenn, строительство которой Blue Origin планирует завершить к 2021 году.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и практика, Наука и технологии
Источник: Naked-science.ru
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.05.2019, 15:53
Гость: Racio

Вот я не понимаю всю эту возню. Скопировали бы у капсулу в которой так успешно неоднократно покоряли Луну с 1969 года. Ну модернизировали бы там что-нибудь, улучшили, скажем, занавесочки бы новые повесили и всё. Чего заморачиваться -то? Достали бы из ящика отработанные технологии, сдули пыль, и вперёд, к звёздам! Лучше сразу на Марс. Кино про Луну мы уже видели,и это нас уже не впечатлит, теперь хотим про Марс.
13.05.2019, 15:35
Гость: Зуб даю.

В этой ветке без упоминания Рогозина с батутом не обойдется. В то время как Голубая луна... Объявляется конкурс на лучшую остроту!
13.05.2019, 15:33
Гость: Крошка Цахес

Поражает количество желающих посетить Луну со своими мотоциклами. Кстати, как Амазон будет это доставлять покупателям? По частям в наборе сделай сам? Или целиком с подарочным сертификатом?
Все комментарии (7)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.