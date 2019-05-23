Разработан первый суперкомпьютер на базе процессоров «Эльбрус»

12:58

«ИНЭУМ им. И.С.Брука» совместно с группой компаний «РСК» разработал первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С». Он предназначен для организации высокопроизводительных вычислений, обработки «больших данных» и решения задач, требующих обеспечения максимального уровня информационной безопасности.

Об этом было объявлено в рамках IV конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщается на сайте корпорации Ростех.

Суперкомпьютерное решение состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Такой способ теплоотведения позволил разместить до 153 вычислительных узлов в одной серверной стойке. Их суммарная вычислительная мощность составляет до 75 терафлопс двойной точности – одна стойка может выполнять до 75 трлн операций с плавающей запятой за секунду.

Итоговая мощность суперкомпьютера практически не ограничена, так как стойки можно объединить в единый вычислительный кластер.

Каждое ядро восьмиядерного микропроцессора «Эльбрус-8С» способно исполнять до 25 операций за один такт. Архитектура процессора позволяет наращивать производительность прикладных программ за счет их оптимизации.

В конструкции используется интегрированная на уровне стойки система мониторинга и авторские алгоритмы управления электропитанием, повышающие энергоэффективность и отказоустойчивость. Подсистема электропитания обеспечивает возможность эксплуатации в сложных условиях с расширенным диапазоном напряжений и повышенным уровнем помех. Серверы имеют встроенный функционал для удаленной диагностики и управления.

«Четвертое поколение отечественных микропроцессоров Эльбрус подходит для выполнения сложных математических расчетов и моделирования нейронных сетей, которые являются основой технологий искусственного интеллекта. Основное отличие наших ИТ-систем – высокий уровень информационной безопасности. «Эльбрусы» гарантированно не содержат «закладок», позволяющих удаленно влиять на работу системы и незаконно снимать информацию. Это позволяет использовать наш суперкомпьютер в чувствительных сферах, связанных с обработкой конфиденциальной информации», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.