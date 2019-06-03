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Лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

13:27 3.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Лингвисты из Тюмени открыли новый союз в русском языке. Как выяснилось, эту служебную часть речи русскоговорящее население активно использует уже больше 30 лет.

В русском языке обнаружился новый союз: «в смысле». Раньше лингвисты рассматривали его исключительно как сочетание существительного с предлогом, но филологи Тюменского государственного университета предложили посмотреть на него с другой стороны, пишет РИА «Новости».

По словам доцента кафедры русского языка ТюмГУ Натальи Кузнецовой, уже давно русскоговорящие используют в устной и письменной речи «в смысле» как синоним союза «то есть». В своем заявлении лингвист сослалась на данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

В ТюмГУ уточнили, что словосочетание «в смысле» стали чаще интерпретировать как пояснение ранее сказанного. При этом новоявленный союз используется в том случае, когда говорящий пытается подчеркнуть, что ситуация происходит и рассматривается в данный момент, «причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова или выражения».

Филологи основного корпуса НКРЯ зафиксировали почти восемь тысяч случаев на письме, в которых «в смысле» выполняет функцию союза. Как заявила Кузнецова, использовать это словосочетание как служебную часть речи русскоговорящие люди стали в последние 30 лет.

Темы: Литература в России, Наука и практика
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 20:37
Гость: Пуп

Это открытие века! Растёт и крепнет живой русский язык! Только бы "сосули" на него не свалились...
03.06.2019, 19:51
Гость: Omega

Лингвисты ещё не заметили повальной англофикации русского языка? Не заметили сколько сотент русских слов безвозвратно заменены английскими?
03.06.2019, 18:46
Гость: Время Ч.

То что ты назвал называется - слова-паразиты. А вот речь загаживается у тех кто книг не читает, а сутки напролет тычет в экран смартфона и попкорн жует под голливуддятину.
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