Лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

13:27

Лингвисты из Тюмени открыли новый союз в русском языке. Как выяснилось, эту служебную часть речи русскоговорящее население активно использует уже больше 30 лет.

В русском языке обнаружился новый союз: «в смысле». Раньше лингвисты рассматривали его исключительно как сочетание существительного с предлогом, но филологи Тюменского государственного университета предложили посмотреть на него с другой стороны, пишет РИА «Новости».

По словам доцента кафедры русского языка ТюмГУ Натальи Кузнецовой, уже давно русскоговорящие используют в устной и письменной речи «в смысле» как синоним союза «то есть». В своем заявлении лингвист сослалась на данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

В ТюмГУ уточнили, что словосочетание «в смысле» стали чаще интерпретировать как пояснение ранее сказанного. При этом новоявленный союз используется в том случае, когда говорящий пытается подчеркнуть, что ситуация происходит и рассматривается в данный момент, «причем отражается не только процесс порождения смысла, но и процесс познания мира, установления связи между разными аспектами одной ситуации, слова или выражения».

Филологи основного корпуса НКРЯ зафиксировали почти восемь тысяч случаев на письме, в которых «в смысле» выполняет функцию союза. Как заявила Кузнецова, использовать это словосочетание как служебную часть речи русскоговорящие люди стали в последние 30 лет.