ВКС России успешно испытали новую противоракету

22:18

Стоп-кадр из видео в YouTube

На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко, в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.