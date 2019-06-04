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ВКС России успешно испытали новую противоракету

22:18 4.06.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Владимир Сергиенко, в ходе мероприятия заявил, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Темы: Военные технологии, Министерство обороны РФ
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04.06.2019, 23:14
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