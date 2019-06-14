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Появилось видео, показывающее высокую активность в Зоне-51

15:53 14.06.2019

На YouTube-канале Adventures with Christian появилось несколько роликов, наглядно показывающих, что в настоящее время происходит на секретной базе Зона-51, расположенной на территории штата Невада.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Первый ролик, датированный 30 мая 2019 года, называется The Base Is Very Active. На нем можно увидеть некоторые объекты комплекса и вертолет UH-60. К сожалению, разобрать детально, что происходит почти не представляется возможным.

На канале также имеется и еще один ролик, на котором, помимо прочего, показан взлет самолета с территории базы.

Темы: Видео ролики
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