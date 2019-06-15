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Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

13:52 15.06.2019
Фото с сайта gost.ru
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В Главном метрологическом центре Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГМЦ ГСВЧ) во ВНИИФТРИ Росстандарта ведутся работы по созданию прототипа мобильного оптического стандарта частоты (МОСЧ), сообщается на сайте Росстандарта.

Сверхточные атомные оптические часы можно будет размещать в космосе, что повысит качество навигации и поможет спрогнозировать землетрясения.

«Мобильный оптический стандарт частоты обеспечит функционирование деятельности ГСВЧ на современном техническом уровне, поскольку позволит проводить перспективные сличения шкал времени», – отметил заместитель Руководителя Росстандарта Сергей Голубев.

На сегодняшний день приборов такого класса в России пока нет, потому можно сказать, что это оптические стандарты частоты (ОСЧ) нового поколения.

«Создание мобильного оптического стандарта частоты является амбициозной задачей для всего мирового научного сообщества в этой сфере. Такой стандарт даст мощный толчок к развитию комплексных навигационных систем, использующих не только сигналы космических аппаратов, но и данные о естественных полях Земли. Спутниковая система навигации не всегда точна, так как прохождение сигнала от спутника до приемника на земле может искажаться в зависимости от состояния атмосферы и множества других факторов. Благодаря размещению ОСЧ в космосе станет возможным существенно повысить метрологические и функциональные характеристики существующих навигационных систем», – отметил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко.

Отмечается, что благодаря новому прибору также можно будет создать новые навигационные карты и повысить помехозащищенность бортовых систем навигации.

На сегодняшний день во ВНИИФТРИ созданы и функционируют в составе ГСВЧ два оптических стандарта частоты на холодных атомах стронция. Стандарты частоты, разработанные в институте, участвуют в сличениях со стандартами частоты ведущих мировых метрологических центров, и в этих сличениях они показывают высокие характеристики точности и стабильности.

Сличения эталонов времени на сегодняшний день происходят с помощью применения оптоволоконных линий связи, возимых часов, через сигналы навигационных спутников. Мобильные оптические стандарты частоты нового поколения могут стать самым точным средством сличения шкал времени и обеспечить единство измерений во всем мире на более высоком уровне.
 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Новые технологии, Росстандарт
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 15:48
Гость: ВВВ

Значит, деньги на создание устройства телепортации человека уже закончились? За новую фантастику принялись? Сколько бабок запросили на ремейк советских часов "Полёт" и какой процент отката будет?
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