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Стали известны подробности об iPhone 2020 года

12:12 19.06.2019

Аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо (его называют «лучшим экспертом по продукции Apple») в своем отчете сообщил, что в 2020 году Apple выпустит три смартфона, два из которых получат чипы 5G от компании Qualcomm. Таким образом, устройства, выход которых ожидается в сентябре текущего года, будут совместимы только с LTE. 


Фото с сайта pixabay.com

Минг-Чи Куо считает, что производство собственных чипов 5G американская корпорация намерена наладить к 2022-2023 годам.

«Старшие» модели новых iPhone будут получат OLED-дисплеи диагональю 5,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, а размер OLED-экрана «младшей» модели составит 6,1 дюйма.


Изображение с сайта antutu.com

По мнению аналитика, доля новых iPhone 2020 года составит порядка 60% от общего рынка iPhone, хотя ранее представители Apple заявляли о 20%.

Темы: Гаджеты, Apple, iPhone, Гаджеты, Смартфоны и коммуникаторы
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