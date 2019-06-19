Стали известны подробности об iPhone 2020 года

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Аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо (его называют «лучшим экспертом по продукции Apple») в своем отчете сообщил, что в 2020 году Apple выпустит три смартфона, два из которых получат чипы 5G от компании Qualcomm. Таким образом, устройства, выход которых ожидается в сентябре текущего года, будут совместимы только с LTE.



Фото с сайта pixabay.com

Минг-Чи Куо считает, что производство собственных чипов 5G американская корпорация намерена наладить к 2022-2023 годам.

«Старшие» модели новых iPhone будут получат OLED-дисплеи диагональю 5,4 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, а размер OLED-экрана «младшей» модели составит 6,1 дюйма.



Изображение с сайта antutu.com

По мнению аналитика, доля новых iPhone 2020 года составит порядка 60% от общего рынка iPhone, хотя ранее представители Apple заявляли о 20%.