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НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

13:29 23.06.2019

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты, что может быть сигналом присутствия жизни на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Эту информацию специалисты Космического агентства США получили на текущей неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что очередные сведения от марсохода поступят в понедельник, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, обнаруженный газ мог выделиться недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана разложились бы за несколько столетий под действием солнечного света и в процессе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты на протяжении миллионов лет, а теперь он вышел через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном тракте животных.

Темы: Космические исследования и открытия, NASA
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Комментарии читателей
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23.06.2019, 20:51
Гость: ВВВ

Только вчера посмотрел фильм-предупреждение. Не надо трогать марсианскую жизнь!
23.06.2019, 17:47
Гость: Контрразведчик

Хохлы, наверное там раньше жили.)))
23.06.2019, 15:21
Гость: Сердечник

для землян это обозначает только увеличение расходов миссии на марс
Все комментарии (6)
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