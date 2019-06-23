НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

13:29

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Красной планеты, что может быть сигналом присутствия жизни на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Эту информацию специалисты Космического агентства США получили на текущей неделе. Ученые запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения наблюдений. Ожидается, что очередные сведения от марсохода поступят в понедельник, пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, обнаруженный газ мог выделиться недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана разложились бы за несколько столетий под действием солнечного света и в процессе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты на протяжении миллионов лет, а теперь он вышел через трещины.

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном тракте животных.