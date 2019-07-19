Повышение качества образования с помощью использования больших данных

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Московская электронная школа первой начала активный сбор и анализ данных за длительный период времени

С цифровизацией в образовательную сферу приходят новые возможности, но при этом не стоит забывать про важнейшую роль живого педагога. Данное мнение высказала министр просвещения России Ольга Васильевна.

Внедрение современных технологий позволяет учителям повысить эффективность и скорость преподавания, поэтому цифровизация необходима и очень актуальна в средних и высших учебных заведениях.

Фото с сайта yvision.kz

При помощи технологических элементов появилась возможность составлять схемы обучения, при этом будут учитываться индивидуальные способности учеников. Модернизация и корректировка образовательных процессов многими современными педагогами стали возможными благодаря таким явлениям, как цифровизация.

Чтобы собрать данные для цифровизации, требуется многолетний опыт, накопленный различными учебными учреждениями. Анализируется информация о результатах проверочных работ, экзаменов и прочих аспектов образовательного процесса. Рособрнадзор привёл данные, согласно которых подобный анализ помог минимизировать административную нагрузку на средние учебные заведения и сделать процесс обучения более эффективным.

Московская электронная школа первой начала активный сбор и анализ данных за длительный период времени. И постепенно инициативу подхватили другие образовательные учреждения в различных российских регионах. Как заявил председатель совета директоров АО «Издательство «Просвещение» Владимир Узун, организация передаёт каждой школе России ценные данные, позволяющие поставить на более современный уровень образовательный процесс.

Такой подход издательства «Просвещение» обеспечивает оказание полноценной поддержки российских регионов и конкретных средних учебных заведений. Каждый ученик может ощутить на себе эту поддержку и сделать большой шаг в освоении даже самых трудных дисциплин и успешного развития как личности.

Независимые исследования российских учителей способствуют повышению не только качества образования, но и квалификации педагогического состава. Программа «Клуб учителей» специально создана для обмена наиболее эффективными практиками и теоретическими знаниями между педагогами различных регионов России.

Министр просвещения Ольга Васильева лишний раз подчеркнула важность цифровизации и то, что этот процесс должен способствовать созданию национальной системы педагогического роста. Каждая школа должна иметь доступ к массиву данных, которые в скором будущем будут собраны в единую базу.

Источник: https://www.kp.ru/daily/26983/4042935