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Индия запустила на Луну ракету с орбитальной станцией и луноходом

14:15 22.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Индия запустила на Луну межпланетную станцию «Чандраян-2». Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени (в 12:13 по Москве). Трансляцию пуска провела Индийская организация космических исследований (ISRO). Первоначально запуск планировали провести 15 июля, но его остановили за 56 минут до старта из-за технических проблем.

«Чандраян-2» преодолеет 384 тысячи километров и достигнет Луны более чем через пять недель. 640-тонная ракета доставит на Луну космический аппарат, состоящий из трех частей: это орбитальная станция, спускаемый аппарат и 27-килограммовый шестиколесный ровер с приборами для анализа почвы. Миссия оценивается в 150 миллионов долларов. Аппарат впервые совершит посадку на малоизученном южном полюсе Луны.

В ISRO рассчитывают, что посадка произойдет 6 или 7 сентября. Как указывает The New York Times, это станет самым сложным этапом миссии — в апреле при похожей операции разбился первый лунный аппарат Израиля.

В рамках миссии «Чандраян-2» на Луне будут искать воду и минералы, а также исследовать толчки под поверхностью. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Луноход на солнечных батареях, как ожидается, за 14 дней преодолеет до полукилометра и отправит на Землю полученные данные и изображения.

Изначально Индия рассчитывала, что запустит «Чандраян-2» к Луне в 2013 году, причем вместе с Россией. Но из-за провала российской миссии «Фобос-Грунт» власти Индии решили осуществить миссию самостоятельно. В случае успеха Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, чьи аппараты совершали посадку на Луну. В 2008 году Индия уже направляла к Луне космический зонд в рамках своей первой лунной миссии «Чандраян-1», но тогда космический аппарат не садился на поверхность.

Запуск «Чандраян-2» совпал с 50-летием высадки астронавтов США на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Власти Индии назвали это случайным стечением обстоятельств.

Темы: Индия, Космические исследования и открытия, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.07.2019, 17:50
Гость: Зачем?

СССР тоже много чего запускал. Чем ему это помогла?
22.07.2019, 17:38
Гость: Человек в черных очках

Попробуй. Испытай судьбу.
22.07.2019, 17:19
Гость: Болливуд наносит ответный удар Голливуду!! :-))))

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Все комментарии (15)
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