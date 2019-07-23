Совфед предложил запретить в России электронную почту без идентификации

12:50

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность использовать электронную почту в России только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям.

Свои подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин, сообщает РИА Новости.

Идентификация пользователей будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

По мнению сенаторов, законопроект позволит снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством электронной почты.

На организаторов сервиса электронной почты законопроектом также возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.