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Совфед предложил запретить в России электронную почту без идентификации

12:50 23.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность использовать электронную почту в России только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям.

Свои подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин, сообщает РИА Новости.

Идентификация пользователей будет осуществляться при помощи абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

По мнению сенаторов, законопроект позволит снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством электронной почты.

На организаторов сервиса электронной почты законопроектом также возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет-проекты
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 14:57
Гость: личный опыт

вход в интернет в пассивном режиме т.е. только получать информацию должен быть широкодоступным и обязательно анонимным, а вот какая-либо активность со стороны пользователей в части отправки текстовой и иной информации публичного характера (форумы и пр.) должна быть исключительно по паспорту
23.07.2019, 14:57
Гость: gvozd

и снова клишас...
когда этого .... выкинут из совфеда?
что бы понять каким Они хотят сделать интернет - включите телевизор.. это их идеал информации.
но снова и опять - все это ползет из педостана.
мировое правительство поствило главную задачу - Идентификация Всех.
а ведь еще недавно, анониность была Бесспорнной и Единственой гарантией свободы слова..
это так глубоко нас всех уже опустили.
23.07.2019, 14:22
Гость: когда же

да когда же они уже запретят этот вредный интернет совсем? все у них одни полумеры
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