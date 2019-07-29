Пять поколений «Сухого» - к 80-летию создания легендарного авиапредприятия

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29 июля 1939 года вышло постановление об образовании ОКБ-135, главным конструктором которого был назначен Павел Осипович Сухой

Именно этот день считается официальным днем рождения легендарного КБ Сухого. Здесь было разработано более 100 типов самолетов, практически каждый из которых являлся прорывом в мировом авиастроении. Многие модели стали родоначальниками авиационных поколений и базой для десятков типов машин.

Первое поколение: номер один с инициалами «Су»

В 1936 году в стране был объявлен конкурс на создание бомбардировщика под условным наименованием «Иванов». Победителем был признан проект Павла Сухого. Работы над «Ивановым» завершились появлением первого самолета с инициалами «Су» – боевого многоцелевого бомбардировщика Су-2 (изначально ББ-1, «ближний бомбардировщик»). Самолет строился крупной серией с 1940 по 1942 годы, и всего было произведено около 900 машин.



Самолет Су-2. Фото с сайта wikimedia.org

Практически каждую машину Сухого можно отметить биркой «Сделано впервые». Первый серийный самолет Су-2 не был исключением и предоставил военным летчикам удивительный по тем временам комфорт: просторная и теплая, даже в морозы, кабина, хороший обзор у летчика и штурмана.

Огромным преимуществом в бою оказалась возможность управления машиной из кабины штурмана.

Самолеты Су-2 героически сражались в воздушных боях Великой Отечественной войны, защищали небо Сталинграда. Они применялись в роли ближних бомбардировщиков, разведчиков и корректировщиков.

Еще одну немаловажную задачу решали экипажи Су-2: речь идет о сбросе листовок на русском и немецком языках над занятой противником территорией. Только за один месяц с самолетов было сброшено до 45 тысяч листовок.

Они вселяли надежду миллионам людей в оккупированных городах, рассказывая о больших потерях фашистских войск, сообщая о начале налетов союзной авиации на немецкие города.

Второе поколение: начало эры реактивных истребителей

В 1949 году конструкторское бюро Сухого было расформировано, но в мае 1953 года – снова восстановлено. Возрождение КБ по времени совпало с появлением сверхзвуковой реактивной авиации и разработкой истребителя второго поколения.

Правительство поручило ОКБ Сухого создание двух видов истребителей: фронтового и перехватчика. Коллектив ОКБ начинает работу сразу над двумя вариантами, присвоив изделиям шифры: Т – треугольное крыло, С – стреловидное. Так основными направлениями в работе КБ на ближайшие десять лет стали сверхзвуковые истребители С-1 и Т-3.

Первый полет фронтового истребителя С-1 состоялся в сентябре 1955 года. Через три года он был запущен в серию под обозначением Су-7. Этот реактивный истребитель стал первым успешным самолетом возрожденного КБ Сухого.



Су-7БМ в польском авиамузее, 2011 год. Фото Łukasz Golowanow с сайта wikimedia.org

Для самолета нового поколения, способного в два раза превысить скорость звука, Павел Сухой выбрал еще только проектируемый двигатель АЛ-7Ф конструкции Архипа Люльки. На протяжении десятилетий эти два легендарных конструктора будут работать сообща.

Одновременно с созданием С-1 (в серии − Су-7) со стреловидным крылом ОКБ Сухого вело работы по самолету с треугольным крылом – Т-3 (в серии − Су-9). Этот перехватчик был способен уничтожать воздушные цели противника благодаря установленной на борту одной из первых отечественных радиолокационных станций – РП-9 (ЦД-30).

Самолеты Су-7 стали долгожителями боевой авиации. Они 40 лет стояли на вооружении девяти стран мира, помимо СССР. На базе Су-7 разработано более 10 модификаций, включая экспериментальные самолеты и летающие лаборатории.

Один из них − самолет С-22И, ставший родоначальником нового семейства машин типа Су-17. Разработанный в середине 1960-х годов, он стал первым отечественным самолетом с крылом изменяемой стреловидности. Перехватчик Су-9 был в строю около 20 лет и стал основой для семейства самолетов: Су-11, Су-15, Су-17.

Су-15 был оснащен радиолокационной станцией с антенной большого диаметра в носовой части фюзеляжа, которая обеспечивала существенное повышение боевых характеристик. Самолет был способен осуществлять перехват на встречных курсах и перехват маловысотных целей.

Третье поколение: всепогодный Су-24

Третье поколение представляет Су-24 – всепогодный фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Этот самолет до сих пор успешно эксплуатируется ВКС России спустя 26 лет с момента окончания его выпуска.

Конструкторы КБ Сухого создали мощный двухдвигательный сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. На борту самолета стояла новейшая для того времени прицельно-навигационная система «Пума», в состав которой входила бортовая цифровая вычислительная машина (БЦВМ).



Су-24М в Латакии на авиабазе Хмеймим, Сирия. Октябрь 2015 г. Фото с сайта mil.ru

Отличительной особенностью машины являлась также широкая номенклатура средств поражения, которая включала как управляемое, так и неуправляемое вооружение. Су-24 стал первым в СССР ударным самолетом тактической авиации, который можно было использовать в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях.

В 1983 году был принят на вооружение модернизированный Су-24М. Кстати, на этой машине совершена почти половина боевых вылетов в ходе военной операции России в Сирии.

Четвертое поколение: мастер высшего пилотажа Су-27

Высокоманевренный истребитель Су-27, впервые взлетевший в 1977 году, по праву признан одним из лучших отечественных боевых самолетов. Этот истребитель четвертого поколения стал визитной карточкой отечественных ВВС.

Официально на вооружение Су-27 принят 23 августа 1990 года. К тому моменту «двадцать седьмой» уже успел установить ряд мировых рекордов по скороподъемности. В том числе в 1986 году летчик-испытатель Виктор Пугачев достиг высоты 3000 метров всего за 25,4 секунды.

Буквально через три года Виктор Пугачев снова удивил весь мир. В июне 1989 года на авиасалоне в Ле-Бурже он устроил самую зрелищную иностранную премьеру Су-27, продемонстрировав новую фигуру пилотажа, которую прозвали в его честь – «Коброй Пугачева».

Фигуры высшего пилотажа, выполненные на Су-27, продолжают поражать зрителей престижных авиасалонов мира. С 1991 года на истребителях Су-27 выступали летчики группы высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи».

Высокая маневренность Су-27 стала возможной благодаря в том числе новой электродистанционной системе управления (ЭДСУ). Ее наличие, кстати, считается одним из основных отличий машин четвертого поколения.

Высокие летные характеристики «двадцать седьмого» во многом обусловлены применением двигателей нового поколения АЛ-31Ф конструкции ОКБ им. Люльки. Этот двигатель до сих пор считается одним из лучших в мире для самолетов фронтовой авиации.

Он устанавливается не только на Су-27, но и на его модификации, палубные истребители Су-33, многоцелевые истребители Су-35, Су-30МК, фронтовые бомбардировщики Су-34.



Су-24М ВВС Белоруссии на авиашоу в Радоме. Фото Погодина Евгения с сайта wikimedia.org

В шаге от пятого поколения: молодые наследники Су-27

С 1984 года, когда началось серийное производство «двадцать седьмого», было выпущено порядка 1500 самолетов этого типа, включая его модификации. На его базе были созданы такие машины, как многофункциональный двухместный истребитель Су-30МК, самолет корабельного базирования Су-33, двухместный ударный самолет Су-34, многофункциональный одноместный истребитель Су-35С.

Эти машины находятся в шаге от пятого поколения истребителей и относятся к так называемому поколению «4+». Прежде всего, это прорыв в области сверхманевренности.

Начался он в середине 1990-х годов, когда «сушки» стали оснащаться двигателями с управляемым вектором тяги. Новые двигатели в сочетании с новой системой управления существенно упростили пилотирование самолета и повысили его безопасность. Были преодолены проблемы «штопора» и сваливания.

Этими качествами в полной мере обладает многофункциональный истребитель Су-30МК. Исходно самолет был спроектирован в варианте для ВВС Индии, серийное производство этих машины было развернуто в 2000 году.

На основе базового варианта было создано несколько новых модификаций: Су-30МКМ – для ВВС Малайзии, Су-30МКИ(А) – для ВВС Алжира. На вооружение ВКС России в настоящий момент активно поставляются Су-30СМ (серийный, модернизированный). В 2016 году на эти истребители пересели «Русские витязи».



Су-30. Фото с сайта wikimedia.org

Самые молодые наследники Су-27 – многофункциональный истребитель Су-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34 – по своим характеристикам практически соответствуют пятому авиационному поколению. На борту Су-35 установлена новейшая РЛС «Ирбис» и более мощные, чем на Су-30СМ, двигатели АЛ-41Ф1С.

Бомбардировщик Су-34 может атаковать цели при любых погодных условиях, а также эффективно вести радиоэлектронную борьбу. Эти машины отличаются необычной для «сушек» кабиной пилотов. Для повышения комфорта экипажа во время дальних перелетов летчиков решено было посадить рядом.

Пятое поколение: будущее боевой авиации Су-57

Главное отличие пятого поколения – это применение стелс-технологии, режим крейсерской сверхзвуковой скорости, более совершенная авионика.

Первые испытания российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) начались в 2010 году. До августа 2017 года самолет был известен под заводским индексом Т-50, затем он получил имя Су-57.

Большинство характеристик Су-57 засекречены, но уже сейчас известно, что он оснащен принципиально новым комплексом интегрированной авионики, обеспечивающей интеллектуальную поддержку экипажа.

Радиолокационная система Су-57 отличается от обычной авиационной бортовой РЛС. На истребителе установлена радиолокационная станция с АФАР (активной фазированной антенной решеткой).



Су-57. Фото с сайта mil.ru

Первый полет российского истребителя пятого поколения состоялся 29 января 2010 года. С тех пор успешно проведено уже несколько сотен испытательных вылетов. На сегодняшний день создано десять летных прототипов.

В 2018 году подписан контракт с Министерством обороны России на поставку в войска самолетов установочной партии Су-57. А в мае этого года Владимир Путин анонсировал закупку Минобороны 76 истребителей Су-57, которые должны поступить на вооружение трех авиационных полков к 2028 году.