Россия остановила разработку «Косморобота»

16:32

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту «Косморобот» приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся.

Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что в космос собираются отправить схожего по функциям робота "Федора", созданного в свое время по заказу МЧС. Перед полетом на МКС он получил в "Роскосмосе" наименование Skybot F-850.

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены. Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учетом изготовленного задела отложено на перспективу", - отметили в "Роскосмосе".

В госкопорации уточнили, что разработка "Косморобота" велась за бюджетный счет, но в связи с сокращением финансирования федеральной космической программы имеющиеся средства направлены на поддержание работы российского сегмента Международной космической станции и дооснащение его новыми модулями, а так же создание новой пилотируемой транспортной системы, включающей новый космический корабль "Федерация".

Разработкой робота для помощи космонавтам занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС) совместно с профильным ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и НПО "Андроидная техника" (создатель робота "Федора").