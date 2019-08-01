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Россия остановила разработку «Косморобота»

16:32 1.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту «Косморобот» приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся.

Об этом РИА Новости рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что в космос собираются отправить схожего по функциям робота "Федора", созданного в свое время по заказу МЧС. Перед полетом на МКС он получил в "Роскосмосе" наименование Skybot F-850.

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены. Возвращение к активной фазе проекта создания роботов космического назначения с учетом изготовленного задела отложено на перспективу", - отметили в "Роскосмосе".

В госкопорации уточнили, что разработка "Косморобота" велась за бюджетный счет, но в связи с сокращением финансирования федеральной космической программы имеющиеся средства направлены на поддержание работы российского сегмента Международной космической станции и дооснащение его новыми модулями, а так же создание новой пилотируемой транспортной системы, включающей новый космический корабль "Федерация".

Разработкой робота для помощи космонавтам занималась Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС) совместно с профильным ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и НПО "Андроидная техника" (создатель робота "Федора").

Темы: Космические исследования и открытия, Ростехнологии
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 01:58
Гость: Путнику

Федор сделан для МЧС. А косморобот заморожен.
01.08.2019, 22:41
Гость: В.В.

"он получил в "Роскосмосе" наименование Skybot F-850" - Skybot простое русское слово. Вот и весь "патриотизЬм" россиянЬской елитки.
01.08.2019, 21:29
Гость: Степан Степаныч

Количество пусков не отражает состояние отрасли.
Вы, батенька, равняетесь на некоего Елона Муска.
Так он, ведь, в приципе банкрот.
Если бы не деньги Пентагона, который мечтает при помощи Муска вывести на околоземную орбиту ядерное оружие, ему бы давно настал кирдык.
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