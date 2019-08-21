Минобороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника

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Минобороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего военного беспилотника большой продолжительности полета «Альтиус-У».



Стоп-кадр из видео в YouTube

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.

«Альтиус-У» - окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток, отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.