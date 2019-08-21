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Минобороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника

08:37 21.08.2019

Минобороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего военного беспилотника большой продолжительности полета «Альтиус-У».


Стоп-кадр из видео в YouTube

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.

«Альтиус-У» - окончательный облик БЛА, созданный в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток, отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Темы: Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 16:05
Гость: *

Во-во, пусть берет напильник в руки и идет в гараже микрухи выпиливать из кускового кремния!
Сказано ведь было неоднократно: "Начинать следует с себя!"(тм), а они знай требуют какое-то производство, какие-то рабочие места, вместо того, чтобы просто взять и сделать самому, собственными силами!
21.08.2019, 14:25
Гость: И чего ж

так хреново работаешь, электронщик?
21.08.2019, 12:40
Гость: В.М.

Нет, любезный, я профессионал-электронщик. И знаю, что производят жалкие останки электронной промышленности СССР при Путине. Указанное среди них не значится.
Все комментарии (12)
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