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Опубликовано видео пуска «Булавы» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий»

09:32 26.08.2019

Атомные подлодки «Тула» (проект 667БДРМ) и «Юрий Долгорукий» (проект 955) провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.

Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.

В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Темы: Видео ролики, Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 16:47
Гость: Карл Забайкальский

Вы, Ваня, вообще ни кого не рассчитаны. Потому что Вас нет и мнение Ваше отсутствует. Про продукты - фигурально. Элементарной картошки вырастить не умеем, а ракеты делать - прям намазано. Все стали великими учеными и проектантами. Вы хоть раз в своей жизни на чём-то ходили?! Кроме прогулочной лодки в парке?? Так не надо тут возмущаться!!! Сидеть надо тихо и скорбеть, таким как Вы!! И плакать горькими слезами. И больше ничего. И упаси гордиться этим детищем, о котором пытаетесь довести, но не получается в силу отсутствия серого вещества. Учились за взятки черт знает где, и тоже, туда же - разруливать мне тут ещё будет всякое пудало. У меня МВТУ и докторская по носителям. Приоритет все эти годы получали на производство те, кто вообще им никогда не занимался. Но....денег через эти лавочки вынесли столько, что можно было бы космический крейсер давно на орбиту вывести. А он мне тут про наперстки???
Точнее ОНО. Завянь и не булькай, кастрат.
26.08.2019, 16:34
Гость: *

"А вот почему то американцы всегда планирует уничтожение всех индустриальных центров" - так вот чью волю выполняют ЕдРасы, методично убивающие российскую промышленность... С Москвой уже разобрались - перестала быть индустриальным центром, убили даже Останкинский завод напитков и Останкинский молочный завод, кто на очереди, СПб или его пощадят пока, Саратов продолжат освобождать от индустрии?
26.08.2019, 16:29
Гость: *

ABCD, не надо про дела давно минувших лет профессианальному патриоту, который моментом "забыл", что программа ГЛОНАСС заморожена по причине того, что "новейшие российские спутники"(тм) оказались "на складе" без импортных комплектующих!
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