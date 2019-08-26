На МКС перестыковали «Союз МС-13» для приема робота Fedor

09:08

Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции на другой, что позволит совершить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федор", пишет РИА Новости.

Корабль со Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом отстыковался от модуля "Звезда" и причалил к "Поиску".

Операцию проводил Скворцов в ручном режиме, экипаж для безопасности находился в скафандрах "Сокол".

Перестыковка позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки "Союза МС-14", которая должна пройти во вторник в 6:12 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".

Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

"Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.