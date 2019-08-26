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На МКС перестыковали «Союз МС-13» для приема робота Fedor

09:08 26.08.2019
Скриншот с YouTube
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Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции на другой, что позволит совершить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федор", пишет РИА Новости.

Корабль со Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом отстыковался от модуля "Звезда" и причалил к "Поиску".
Операцию проводил Скворцов в ручном режиме, экипаж для безопасности находился в скафандрах "Сокол".

Перестыковка позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки "Союза МС-14", которая должна пройти во вторник в 6:12 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".

Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

"Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 15:05
Гость: *

"Если Федор это управляемый манипулятор, позволяющий заменить человека при выходе в космос", то это будет первое чудо! А пока что все "чуды" российского хай-тека оказывались откровенными фейками.
Во всем мире путь андроидных роботов был признан неактуальным, их используют исключительно для пиар-, промо- и т.п. акций. А реальный "боевой" манипулятор, способный самостоятельно вылететь из люка станции, долететь до нужного места, зафиксироваться на поверхности и начать филигранно работать, а не так, как этот "чудо" с дрелью обращается - это абсолютно иная форма, к андроидам не имеющая ни малейшего отношения.
Для открытого космоса нынешний "Федор" не подходит ваще, помимо перепадов температуры, которые ему гасить нечем, там ВСЕ абсолютно другое требуется, начиная от смазки и заканчивая шарнирами и сервоприводами, даже припой совсем иной используется для открытого космоса!
Т.е. чтобы это был действительно полезный робот-манипулятор для открытого космоса "Федора" потребуется переделать до неузнаваемости, понадобится совсем не тот софт, который требуется для андроида, ходящего по земле!
Тогда в чем смысл этого дорогущего "научного" экскремента
26.08.2019, 14:49
Гость: Сердечник

фёдоров запускать будет выгоднее, им же не надо пенсию платить
26.08.2019, 14:33
Гость: *

Ну, вот, не успели доставить это "чудо", как уже выяснилось, что необходима ручная перестыковка, хотя грузовые корабли беспилотные ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ летали к космическим станциям, но достаточно было погрузить на борт "Федора"...
Достаточно ли персонала на борту МКС, чтобы успешно исправлять вызываемые "чудом" катаклизмы, или потребуется его досрочная отправка, во избежание?
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